A2 Richtung Dortmund gesperrt – Lkw kippt um und läuft aus

Seit Stunden geht auf der A2 im Kamener Kreuz nichts mehr. Die Fahrbahn ist in Richtung Dortmund gesperrt, nachdem hier am späten Donnerstagabend (10. April) ein Lkw umgekippt ist. Laut DER-WESTEN-Informationen sollen große Mengen Kraftstoff aus dem Fahrzeug ausgetreten sein.

Die Bergungsarbeiten auf der A2 Hannover Richtung Dortmund dauern noch an.

A2 Richtung Dortmund nach Lkw-Unfall gesperrt

Um kurz vor Mitternacht soll ein Lkw von der A2 kommend auf die A1 Richtung Köln aufgefahren sein und kurz vor der Tangente in einer Fahrspurbegrenzung umgekippt sein. Die Gründe für den Kontrollverlust des Fahrers sind noch völlig unklar. Der Wagen kippte auf die Seite, der Fahrer soll es laut ersten Informationen jedoch geschafft haben, sich selbst zu befreien.

Beim Umkippen soll der Tank aufgerissen und Diesel ausgetreten sein. Die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei hatten alle Hände voll zu tun, um den Kraftstoff zu binden und eine Ausbreitung zu verhindern. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgeriegelt – auch aus Brandschutzgründen – und der Verkehr frühzeitig abgeleitet.

Auf der A2/A1 bei Kamen nahe Dortmund ist die Auffahrt im Kamener Kreuz dicht. Foto: Justin Brosch

A2 Richtung Dortmund: Sperrung dauert an

Gegen 1.15 Uhr meldete dann auch die Autobahnpolizei Dortmund erstmalig über „X“ (vormals Twitter): „Aufgrund eines umgekippten LKWs auf der Verbindungsfahrbahn der A2 zur A1 am Kamener Kreuz ist es aktuell in beiden Fahrtrichtungen nicht möglich, von der A2 auf die A1 in Richtung Köln zu fahren. Die Bergungsarbeiten dauern noch einige Stunden an.“

Und damit sollte die Polizei recht haben. Auch am Freitagmorgen dauerte die Sperrung noch an. In einem Update von 5.40 Uhr geht die Behörde allerdings davon aus, dass zumindest die Bergungsarbeiten gegen 7.30 Uhr abgeschlossen sein sollten. Laut WDR-Staukarte könnte die Sperrung dann noch bis circa 9 Uhr andauern.