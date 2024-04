Führerschein-Umtausch jetzt Pflicht: Autofahrer verwirrt – diese Regeln gelten wirklich für dich

Es gleicht einer bürokratischen Mammutaufgabe: Rund 43 Millionen Deutsche müssen bis 2033 ihren Führerschein umgetauscht haben. Ein Beschluss der Europäischen Union (EU) sieht vor, dass alle „Lappen“ in EU-Ländern einheitlich und in einer Datenbank erfasst sind.

Was durchaus sinnvoll klingt, ist in der Praxis ein komplizierter Kraftakt. Deshalb sind alle Führerschein-Inhaber in Deutschland in Zeiträume aufgeteilt, in denen sie ihren Schein umtauschen müssen.

Führerschein-Umtausch: Autofahrern droht Bußgeld

Eins vorweg: Dem Führerschein-Umtausch kannst du dich nicht entziehen. Jeder Inhaber ist verpflichtet, den Umtausch bei der Fahrerlaubnisbehörde seines jeweiligen Wohnsitzes durchführen zu lassen.

Wer auch nach 2033 noch mit seinem alten Lappen unterwegs ist und seine Frist hat verstreichen lassen, muss ein Bußgeld von mindestens 10 Euro zahlen – Geld, das man gut und gerne für andere schöne Dinge nutzen könnte. Deshalb solltest du die Frist für deinen Jahrgang nicht verpassen!

Führerschein-Umtausch: Diese Fristen gelten dich

Den Überblick im Führerschein-Umtausch-Fristen-Dschungel nicht zu verlieren, kann schwierig sein. Schließlich gelten zwei unterschiedliche Jahreszahlen als Richtlinie. Führerschein-Inhaber, die zwischen dem 1. Januar 1953 und dem 31.12.1970 geboren wurden, sollten an dieser Stelle aufatmen können: Ihre Umtauschfrist war bereits am 1. Januar 2024, sie sind also längst im Besitz des neuen EU-Führerscheins.

Anders verhält es sich bei allen Autofahrern, die ihren Führerschein ab dem 1. Januar 1999 erhalten haben. Für sie gelten unterschiedliche Zeiträume:

Ausstellungszeitraum: 1.1.1999 bis 31.12.2001 – Umtauschfrist: 19.1.2026

Ausstellungszeitraum: 1.1.2002 bis 31.12.2004 – Umtauschfrist: 19.1.2027

Ausstellungszeitraum: 1.1.2005 bis 31.12.2007 – Umtauschfrist: 19.1.2028

Ausstellungszeitraum: 1.1. bis 31.12.2008 – Umtauschfrist: 19.1.2029

Ausstellungszeitraum: 1.1. bis 31.12.2009 – Umtauschfrist: 19.1.2030

Ausstellungszeitraum: 1.1. bis 31.12.2010 – Umtauschfrist: 19.1.2031

Ausstellungszeitraum: 1.1. bis 31.12.2011 – Umtauschfrist: 19.1.2032

Ausstellungszeitraum: 1.1.2012 bis 18.1.2013 – Umtauschfrist: 19.1.2033

Und eine weitere Ausnahme gibt es: Personen, die vor dem Jahr 1953 geboren wurden, können ihren Führerschein jederzeit bis zum 19. Januar 2033 umtauschen. Sie müssen sich an keinen Zeitrahmen halten.