Lkw-Führerschein Kosten: Diese Ausgaben musst du für den Erwerb der Fahrlizenz einrechnen

Vier Klassen und vier verschiedene Preise. Viele sind auf den Lkw-Führerschein angewiesen. Wenn du dazu gehörst, erfährst du hier alles über die Kosten.

Der Lkw-Führerschein ist für viele im Alltag ein Muss. Ein Muss ist vorab allerdings der Führerschein Klasse B. Laut „sos.verkehrsrecht.de“ ist ein Erwerb der Klasse C ohne Autoführerschein nicht möglich. Das Mindestalter für die Klassen C und CE liegt bei 21 Jahren. Es gibt jedoch eine Ausnahme: Wenn du dich in einer Ausbildung befindest, für die ein Lkw vonnöten ist, darfst du auch mit 18 Jahren bereits den Lkw-Führerschein machen.

Wenn du dich für den Lkw-Führerschein entschieden hast, kannst du zwischen den Klassen CE, C1, C1E oder C entscheiden. Jede Klasse ist mit unterschiedlichen Kosten und Bedingungen verbunden. Du bist verpflichtet bei jeder Klasse am Ende eine Theorie- und Praxisprüfung abzulegen. Was mit welcher Führerscheinklasse in Verbindung steht, kannst du hier nachlesen.

Foto: IMAGO/MiS

Fixkosten für den Lkw-Führerschein

Der Lkw-Führerschein umfasst individuelle Kosten, wie bei anderen Führerscheinen auch. Bei dem Gesamtpreis kommt es immer auf die Fahrschulpreise und dein Können an. Im Durchschnitt kannst du aber mit 2.000 bis 3.000 Euro rechnen. Wir beziehen uns auf Angaben von „bußgeldkalaog.org“.

Anmeldegebühr (ab 150 Euro)

(ab 150 Euro) Theorieprüfung (22,49 Euro)

(22,49 Euro) Praxisprüfung (176, 31 Euro)

(176, 31 Euro) Führerscheinantrag (40 bis 80 Euro)

(40 bis 80 Euro) Sonderfahrten (ab 60 Euro)

(ab 60 Euro) Ärztliches Gutachten (ab 80 Euro)

(ab 80 Euro) Biometrisches Passbild (8 bis 15 Euro)

(8 bis 15 Euro) Sehtest (ab 7 Euro)

(ab 7 Euro) Erste-Hilfe-Kurs (ab 20 Euro)

Die Angaben gelten als grobe Orientierung für dich. Wie viel du am Ende für deinen Führerschein bezahlen musst, ist von der Anzahl der Fahrstunden abhängig und wie viel du für deine Theorieprüfung lernst.

Wichtig: Die Theoriestunden sind in der Anmeldegebühr enthalten.

Lkw-Führerscheinklasse C1

Ab 18 Jahren darfst du die Klasse C1 fahren. Die Kosten sind individuell, aber meistens geringer als bei der Klasse C. Ungefähr kostet diese Klasse 2.100 Euro. Der Grund dafür ist, dass nur die Hälfte der Sonderfahrten notwendig sind. Insgesamt brauchst du drei Überlandfahrten und jeweils eine Nacht- und Autobahnfahrt. 60 Euro kannst du pro Fahrt als Richtwert nehmen. Für eine Übungsfahrt fallen Kosten von ungefähr 50 Euro an. Mit Absolvieren des Lkw-Führerscheins der Klasse C1 bist du berechtigt, alle Kraftfahrzeuge mit einer Gesamtmasse bis zu 7,500 Kilogramm zu fahren, die nicht mehr als acht Personen befördern können. Der Anhänger darf dabei nur 750 Kilogramm betragen.

Lkw-Führerscheinklasse C

Die Lkw-Klasse C umfasst alle Kraftfahrzeuge mit einer Gesamtmasse von über 3.500 Kilogramm. Ein Anhänger darf ein Gesamtgewicht von 750 Kilogramm nicht überschreiten. Dazu kommt, dass die Personenanzahl acht im Fahrzeug nicht überschritten werden darf. Die höchsten Kosten für den Lkw-Führerschein fallen für die Anzahl der Fahrten an. Verpflichtend sind dabei zehn Sonderfahrten. Diese setzten sich aus fünf Überlandfahrten, drei Nachtfahrten und zwei Autobahnfahrten zusammen. Bei Besitzt der Klasse C1 reduzieren sich die Fahrten auf drei Überland- und jeweils eine Nacht- und Autobahnfahrt. Die Kosten sind die Gleichen, wie bei der Klasse C1.

Insgesamt kannst du ungefähr mit Kosten von 2.700 Euro rechnen.

Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Wenn du den Führerschein der Klasse C hast, kannst du dir die Kosten für die Klasse C1 sparen. Diese Klasse ist in der Klasse C eingeschlossen.

Lkw-Führerscheinklasse C1E

Die Erweiterung der Klasse C1 ist die Lkw-Führerscheinklasse C1E. Durch sie bist du berechtigt, eine Gesamtmasse von bis zu zwölf Tonnen zu führen. Kostentechnisch bewegst du dich hier circa bei 2.300 Euro. Insgesamt benötigst du an Sonderfahrten drei Überlandfahrten und jeweils eine Autobahn- und Nachtfahrt. Pro Sonderfahrt zahlst du meistens ab 60 Euro und pro Übungsfahrt ab 50 Euro. Im Gegensatz zu der Klasse CE darfst du diese Klasse bereits ab 18 Jahren fahren.

Lkw-Führerscheinklasse CE

Als „größte“ Lkw-Klasse kann die Klasse CE gesehen werden. Durch sie bist du berechtigt, alle Lasten bis 40 Tonnen zu transportieren. Voraussetzung ist, dass du mindestens 21 Jahre alt bist und den Lkw-Führerschein der Klasse C besitzt. Der Erwerb beider Klassen während einem Ausbildungsgang ist allerdings möglich. Zusätzlich brauchst du zehn Sonderfahrten. Diese bilden sich aus fünf Überlandfahrten, drei Nachtfahrten und zwei Autobahnfahrten. Somit dürfte es sich auch um den teuersten Führerschein handeln. Insgesamt kannst du hier mit Kosten von 3.000 Euro rechnen. Durch diesen Führerschein bist du berechtigt jeden Lkw zu fahren.

Foto: IMAGO/Silas Stein

Du hast nun einen Überblick, über den Lkw-Führerschein. Wenn du bereits einen Besitzt, erfährst du hier, wie und wo du deinen Lastkraftwagen-Führerschein verlängern musst.