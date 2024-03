Internationaler Führerschein: Das musst du zu der Fahrerlaubnis wissen

Du liebst es, in andere Länder zu reisen und Auto zu fahren? Beides zu verbinden, ist kein Problem, jedoch wird dein nationaler Führerschein nicht überall anerkannt. Die Lösung: Der internationale Führerschein.

Der internationale Führerschein ist dein Ticket, um weltweit mobil zu sein. Was sich nach einem komplizierten Prozess anhört, ist nur ein einfacher Gang zu der Behörde in deiner Stadt. Dazu kommst du günstig und schnell zu deiner internationalen Fahrerlaubnis.

Bei deiner Reise in ein anderes Land solltest du gut auf dieses Stück Papier aufpassen. Eine Ausstellung im Ausland ist meistens nicht möglich und du darfst nur mit dem internationalen Führerschein in Verbindung mit deinem nationalen Führerschein fahren. Was du alles beachten musst, kannst du hier nachlesen.

Internationaler Führerschein: Was ist das?

Der internationale Führerschein berechtigt dich dazu, im Ausland ein Auto zu fahren. Er ist allerdings kein klassischer Führerschein. Es handelt sich lediglich um ein Zusatzdokument, so der ADAC. Dieses Dokument ist normalerweise aus Papier und nur zusammen mit deinem Kartenführerschein gültig. Auf dem internationalen Führerschein sind deine persönlichen Daten inklusive Foto, deiner Führerscheinklassen, das Gültigkeitsdatum und der Ort der Ausstellung vermerkt.

Foto: imago stock&people

Das Gute: Den internationalen Führerschein kannst du einfach beantragen, ohne eine weitere Prüfung abgelegt zu haben.

Erkundige dich am besten früh genug beim Auswärtigen Amt, ob für dein Reiseziel ein internationaler Führerschein notwendig ist. In den meisten Fällen ist ein Antrag im Ausland nicht möglich. Im EU-Ausland ist dein normaler Führerschein uneingeschränkt gültig.

Alles rund um den Antrag deines internationalen Führerscheines

Den internationalen Führerschein kannst du ganz einfach bei der Führerscheinstelle in deiner Stadt beantragen. Für den Antrag brauchst du deinen Kartenführerschein, ein Ausweisdokument und ein aktuelles biometrisches Passbild.

Die Kosten sind dabei von Stadt zu Stadt unterschiedlich. In der Regel kannst du laut „allianzdirect.de“ mit einem Betrag von 15 bis 20 Euro planen. Du solltest etwa zwei Wochen rechnen, bis du den Führerschein in den Händen halten kannst. Wenn du Glück hast, kann der Zusatz aber auch sofort vor Ort ausgestellt werden.

Autofahren außerhalb der EU durch internationalen Führerschein

Bei Reisen außerhalb der EU ist ein internationaler Führerschein notwendig. In manchen Ländern ist auch zusätzlich eine Übersetzung des Dokuments und des Führerscheins vorzuzeigen, damit der internationale Führerschein anerkannt werden kann.

Grundsätzlich ist ein internationaler Führerschein für drei Jahre gültig. Die Gültigkeit ist aber nur gegeben, solange dir dein Kartenführerschein nicht abgenommen wird oder dieser abgelaufen ist. Eine Verlängerung ist nicht möglich. Falls du einen internationalen Führerschein benötigst, musst du diesen neu beantragen.

Foto: IMAGO/Manfred Segerer

Bei einem längeren Aufenthalt im Ausland ist es empfehlenswert seinen Führerschein umschreiben zu lassen oder den Führerschein im jeweiligen Land erneut zu machen.

Du kannst also mit deinem Führerschein problemlos im Ausland fahren. Falls du eine sehr lange Reise oder einen Aufenthalt ins Ausland planst, ist es empfehlenswert einen Führerschein in diesem Land zu machen. Hier erfährst du alles, was du zum Führerschein im Ausland machen wissen musst.