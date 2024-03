LKW-Führerschein verlängern: Diese Regeln musst du bei der Verlängerung der Fahrerlaubnis beim Lastkraftwagen beachten

Beruflich und manchmal auch privat. Wenn du auf einen LKW angewiesen bist, dann benötigst du auch einen gültigen Führerschein. Beim Verlängern musst du ein paar Dinge beachten.

Ein LKW-Führerschein muss alle fünf Jahre erneuert werden. Besonders, wenn du beruflich auf einen LKW angewiesen bist, ist das ein wichtiger Schritt. Der Prozess ist relativ unkompliziert, jedoch solltest du Fristen, Dokumente und mögliche Sanktionen im Blick haben.

Übersicht über benötigte Dokumente:

Biometrisches Passbild

Ärztlicher Sehtest

Ärztliches Gutachten

Aktueller Führerschein

Ausweisdokument

Berufskraftfahrerqualifikation

Grundsätzlich gibt es vier LKW-Führerscheinklassen. Die Klassen C, C1, CE und C1E. Alle Klassen geben dir unterschiedliche Erlaubnis einen LKW jeglicher Art zu führen. In allen LKW-Führerscheinklassen ist eine Verlängerung notwendig. In der Regel dauert eine Verlängerung, laut der Stadt Köln, drei bis vier Wochen. Aus diesem Grund ist es wichtig, vorab alle wichtigen Dokumente beisammen zu haben.

Das brauchst du, um deinen Führerschein zu verlängern

Den Antrag auf eine Verlängerung deines LKW-Führerscheins kannst du bei deiner Stadt in der Fahrerlaubnisbehörde stellen. Dafür solltest du dir vorab einen entsprechenden Termin geben lassen. Hast du einen Termin, solltest du spätestens beginnen, alle nötigen Unterlagen zu sammeln.

Für den Antrag benötigst du ein aktuelles biometrisches Passfoto und deinen aktuellen LKW-Führerschein. Neben dem Führerschein brauchst du außerdem ein Ausweisdokument, wie zum Beispiel deinen Personalausweis oder Reisepass.

Foto: IMAGO/Zoonar II

Neben den gängigen Dokumenten für eine Verlängerung sind auch zwei ärztliche Bescheinigungen notwendig. Zum einen wäre da ein geeigneter Sehtest. Dieser muss aktuell sein und dient zur Überprüfung der Sehtauglichkeit. Vor allem im Straßenverkehr ist es wichtig, Verkehrsschilder, Verkehrsteilnehmer und Gefahren deutlich und frühzeitig zu erkennen. Neben der Sehtauglichkeit sollte für die Verlängerung des LKW-Führerscheins auch deine physische und psychische Verfassung in Ordnung sein. Diese wird ebenfalls von einem Arzt begutachtet und das Gutachten muss beim Antrag vorgelegt werden.

Solltest du beruflich auf den LKW angewiesen sein, musst du ebenfalls deine Berufskraftfahrerqualifikation vorlegen.

Kosten für die Verlängerung

Je nach Bundesland und Stadt variieren die Antragskosten für die Verlängerung deines LKW-Führerscheins. Erkundige dich hier bei deiner Stadt nach möglichen Preisen. Laut „Bußgeldkatalog.org“ ist mit folgenden Kosten ungefähr zu rechnen.

Weitere spannende Führerschein-Themen:

Führerscheinklassen: Was darf ich womit fahren – ein Überblick

Mofa-Führerschein Kosten: Mit diesen Ausgaben musst du rechnen

Motorrad-Führerschein Kosten: Diese Ausgaben kommen bei den unterschiedlichen Klassen auf dich zu

Bei einem biometrischen Passbild kannst du mit acht bis 15 Euro rechnen. Für den geeigneten Sehtest sind 80 bis 100 Euro fällig und für das ärztliche Gutachten rund 30 bis 50 Euro.

Für den Antrag auf eine Verlängerung des LKW-Führerscheins kannst du zusätzlich nochmal mit 40 bis 50 Euro rechnen. Bist du beruflich auf diesen Führerschein angewiesen, übernimmt dein Arbeitgeber meistens die Kosten für die ärztlichen Untersuchungen und die Kosten für die Verlängerung.

Foto: IMAGO/YAY Images

Sanktionen bei zu später Verlängerung

Es ist wichtig, dass du immer im Blick hast, wann dein Führerschein abläuft. Andernfalls kannst du mit Sanktionen von Geld- bis Freiheitsstrafe rechnen. Diese Strafe fällt an, wenn du mit einem ungültigen Führerschein fährst oder gar keinen besitzt. Das fällt unter Fahren ohne Fahrerlaubnis und gilt als Straftat. Ein Bußgeld von mehreren hundert Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr sind hier möglich. Wenn du deinen Führerschein bei einer Kontrolle nicht vorzeigen kannst, fällt ein Verwarngeld von zehn Euro an.

Sollte dein Arbeitgeber dich ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilnehmen lassen, fallen für ihn ebenfalls Sanktionen in Form von Bußgeldern an.

Habe also immer im Auge, wann dein Führerschein abläuft, um Stress und Sanktionen zu vermeiden. Plane genug Zeit für die Besorgung der Dokumente ein und kümmere dich rechtzeitig um Termine.

Jetzt weißt du, wie du deinen LKW-Führerschein verlängern kannst. Für dich könnte auch der Umtausch des Autoführerscheins interessant sein. Wie du deinen Autoführerschein umtauschen kannst, erfährst du hier.