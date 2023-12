Millionen Führerscheine müssen umgetauscht werden – so geht es bequem online

Bis zum Jahr 2033 soll der Führerschein in der EU fälschungssicher und einheitlich sein. Dazu müssen nun Millionen Führerscheine umgetauscht werden.

Der Andrang der Menschen, die die Prozedur schnell hinter sich haben wollen ist groß und damit auch der Druck der Institutionen den betroffenen Fahrern gerecht zu werden. Doch inzwischen kann aufgeatmet werden, denn in machen Kommunen geht der Umtausch des Führerscheins ganz entspannt online von zuhause.

Führerschein: Online-Umtausch wird nicht überall angeboten

Führerscheinbesitzer der Jahrgänge 1965 bis 1970 müssen ihren alten Lappen umtauschen, denn es soll der einheitliche EU-Führerschein im Scheckkartenformat eingeführt werden. Viele haben bereits in den letzten Jahren ihren Führerschein umgetauscht. Die Antragszahlen werden also von Jahr zu Jahr weniger. Dennoch melden einige Städte, wie Flensburg und Co., dass „die Antragszahlen erfahrungsgemäß ab Mitte Dezember stark zunehmen“, wie der NDR zuletzt berichtete.

Die Bearbeitungsdauer liegt insgesamt bei knapp vier Wochen, im Januar müssen Betroffene jedoch ortsweise auch mal acht bis zehn Wochen auf ihren neuen Führerschein warten. Auch im neuen Jahr 2024 geht der Umtausch wieder fleißig weiter. Was viele nicht wissen: in einigen Kommunen kann auch online umgetauscht werden.

Personalausweis bzw. Reisepass, ein biometrisches Passfoto, der nationale Führerschein, ein Zeugnis oder Gutachten über die körperliche und geistige Eignung und ein Zeugnis oder Gutachten über das Sehvermögen. Das sind die Unterlagen, die das Bundesland Baden-Württemberg in seinem Service-Portal erwähnt. Grundsätzlich werden jedoch die gleichen Unterlagen benötigt, wie bei dem üblichen Termin auf dem Amt.

Der Online-Antrag wird nicht überall angeboten. Auf der Internetseite der jeweiligen Stadt- oder Kreisverwaltung kann eingesehen werden, ob ein Online-Umtausch möglich ist.