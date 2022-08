Movie Park, Phantasialand und Co: Das sind die beliebtesten Freizeitparks

Freizeitpark: Besuch verwandelt sich in Horror-Trip – Tiere reißen sich gegenseitig in Stücke

Statt einen unbeschwerten Besuch im Freizeitpark, waren Betroffene, darunter kleine Kinder, mit einem furchtbaren Anblick konfrontiert.

Die ausgelassene Stimmung in dem Freizeitpark wurde getrübt, als sich zwei Tiere gegenseitig zerfleischten.

Freizeitpark-Besuch wird zum Horror-Trip

Heulende Kinder und schockierte Erwachsene – das klingt nicht gerade nach einem gelungenen Tag im Freizeitpark. Tatsächlich ereigneten sich in einem SeaWorld-Park im US-Bundesstaat Kalifornien tragische Szenen mitten vor den Augen der Besucher.

Zeugen berichteten, dass sich zwei Orcas in einem Wasserbecken angriffen. Die Tiere verletzten einander so stark, dass sich das Wasser binnen weniger Minuten durch das Blut rot färbte. Die Seite eines Wals war von Bisswunden und frischen Wunden übersät. Immer wieder sprangen erneut Orcas aus dem Wasser, um ihren verletzten Artgenossen weiter anzugreifen. Ein Video wurde der Tierschutzorganisation PETA zugespielt.

In einem Freizeitpark in den USA spielten sich tragische Szenen ab. (Archivbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Die Aktivisten betonen: „Es ist in der Natur nicht ungewöhnlich, dass Orcas aufeinander losgehen. Allerdings passiert es in Wasserparks wie SeaWorld deutlich häufiger, weil die Tiere in zu kleinen Becken ohne Ausweichmöglichkeiten eingesperrt werden.“

Freizeitpark-Besuch wird im Netz heftig diskutiert

Der Fall in Kalifornien erschüttert Tier-Liebhaber. „Menschen sollten diese Gefängnisse für Orcas nicht mehr unterstützen“, kommentiert ein Instagram-Nutzer. Eine andere Frau ist ähnlich fassungslos: „Ich kann nicht glauben, dass Menschen dafür bezahlen. Man sollte Kindern beibringen, wie falsch das ist.“

Erst zwei Tage vor dem Vorfall gab SeaWorld bekannt, dass einer der Orca an einer Infektion gestorben sei. Immer wieder stehen Wasserparks in der Kritik. Aktivisten werfen den Betreibern vor, die Lebewesen nicht artgerecht zu halten. (neb)