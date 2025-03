Streik an Flughäfen hat teure Folgen – Airline muss Passagieren viel Geld zurückzahlen

Plötzlich herrschte Ausnahmezustand an den größten Flughäfen Deutschlands, als am Montag (10. März) die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufrief. Der Betrieb in Frankfurt, Hamburg und Düsseldorf stand still (>> hier mehr dazu). Reisende, die ihre gebuchten Flüge antreten wollten, konnten nur machtlos zusehen. Entsprechend groß war der Frust.

Doch auch die Airlines selbst dürften nicht allzu freudig auf die Folgen des letzten und der vorangegangenen Streiks blicken. Keine Frage: Gute Arbeitsbedingungen für das Personal am Flughafen würde jeder sofort unterschreiben – doch die Airlines wissen eben auch, dass ihnen Geld durch die Lappen geht, wenn Passagiere wegen Streiks ihre Flüge nicht antreten. Man macht sogar Verlust, weil man den Reisenden möglicherweise noch Entschädigungen zahlen muss.

Die Lufthansa hat nun vorgerechnet, von welchen schwindelerregenden Summen wir hier sprechen.

Streik mit heftigen Folgen für Airline

2024 war für die Lufthansa mit 37,6 Milliarden Euro das umsatzstärkste Jahr der Unternehmensgeschichte – der letztendliche Gewinn sank dabei jedoch auf „nur“ 1,6 Milliarden. Das sind 1,1 Milliarden weniger als 2023!

Einer der Gründe: Zahlungen an Passagiere, die wegen Streiks nicht wie geplant ihre Flüge mit der Lufthansa antreten konnten! Allein für die Betreuung von Streikbetroffenen musste die Lufthansa 2024 satte 364 Millionen Euro zahlen – 34 Prozent mehr als noch im Vorjahr!

Dazu kommen noch Entschädigungszahlungen wegen Flugverspätungen und -ausfällen – in Höhe von 479 (!) Millionen Euro. Heißt im Klartext: Rund 843 Millionen Euro an Ausgaben nur für Kompensationszahlungen! Hätte es diese Zahlungen nicht gegeben, hätte die Lufthansa im Geschäftsjahr 2024 fast eine halbe Milliarde Euro mehr Gewinn gemacht.

Lufthansa zahlt Millionen an Passagiere

„Insbesondere in den ersten sechs Monaten des vergangenen Jahres leistete Lufthansa höhere Kompensationszahlungen, unter anderem aufgrund von zahlreichen Streiks im ersten Quartal und operativen Herausforderungen an den Lufthansa-Drehkreuzen, die zu Flugverspätungen und -stornierungen führten“, erklärte ein Lufthansa-Sprecher gegenüber „Bild“.

Mithilfe einiger operativer Maßnahmen will die Airline die Pünktlichkeitsquote ihrer Flüge verbessern. Gleichzeitig unterstützt die Lufthansa laut „Bild.de“ aber auch Vorschläge an die EU, die Entschädigungen erst ab einer Flugverspätung von 5, 9 oder 12 Stunden ansetzen – und nicht wie bisher nach 3 Stunden.