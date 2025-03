Flughafen Frankfurt & Co.: Warnstreik! Verdi will alle großen Airports lahmlegen

Die Gewerkschaft Verdi will den Flughafen Frankfurt bestreiken. Schon am Montag (10. März) geht es los. Doch auch alle anderen großen Airports werden nun bestreikt.

Nach der Anzahl der Flugbewegung ist der Flughafen Frankfurt der größte in Deutschland. Umso größere Auswirkung kann eine Störung hier auf den Personentransport im ganzen Land haben. Genau das steht jetzt bevor.

Flughafen Frankfurt & Co.: Verdi ruft zum Streik auf

Im Tarifstreit geht Verdi nun den nächsten Schritt und kündigt einen Warnstreik für Montag an. Passagiere müssen sich auf Flugausfälle und Verspätungen gefasst machen. Alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei den Bodenverkehrsdiensten sind aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

Der Airport wird ab Mitternacht 24 Stunden lang bestreikt. Aufgerufen sind alle Tarifbeschäftigten bei Fraport AG inkl. BVD, FraGround/FGS, FraCares, FPS, Wisag, Swissport und die AHS.

Auch die Flughäfen München, Stuttgart, Frankfurt/Main, Köln/Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin-Brandenburg und Leipzig-Halle sind betroffen, wie Verdi mitteilt.

Tarifverhandlungen ohne Ergebnis

Auch in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen am 17. und 18. Februar in Potsdam gab es kein Ergebnis. „Stattdessen skizzierten die Arbeitgeber ihre Vorstellungen von einem Tarifabschluss: Sie wollen eine Laufzeit von drei Jahren und keine oder eine möglichst geringe Entgeltsteigerung“, teilt die Verdi mit. „Einige Arbeitgeber sprechen sogar von einer kompletten Nullrunde und würden am liebsten die Löhne für drei Jahre gar nicht erhöhen!“

Mehr News:

Für die Beschäftigten im Tarifvertrag TVöD und im Branchentarif BVD will die Gewerkschaft aber mehr raushauen: Acht Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 350 Euro. Die Tarifverhandlungen sollen vom 14. bis 16 März fortgesetzt werden.