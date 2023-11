Schüsse am Hamburger Flughafen! Bewaffneter Mann soll mindestens ein Kind als Geisel halten ++ Flüge eingestellt

Großalarm in Hamburg! Am Samstagabend (4. November) soll ein bewaffneter Mann am Flughafen gesehen worden sein. Der Flugverkehr ist derzeit komplett eingestellt.

Er soll mit seinem Fahrzeug ein Tor am Hamburger Flughafen durchbrochen und bereits zwei Mal in die Luft geschossen haben, so ein Sprecher der Bundespolizei. Laut Medienberichten soll er sogar zwei Kinder als Geiseln halten.

Schüsse am Hamburger Flughafen!

Seit 20 Uhr läuft am Hamburger Flughafen ein Großeinsatz. Ein bewaffneter Mann hat mit seinem Fahrzeug ein Tor durchbrochen und ist anschließend auf das Vorfeld des Flughafens gefahren, so Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei.

Der Mann habe eine Waffe bei sich gehabt und habe damit auch schon zwei Mal in die Luft geschossen. Inzwischen sei bestätigt, dass sich ein Kind mit ihm im Fahrzeug befindet. Ob sich in dem Fahrzeug noch ein zweites Kind befinde, wie zunächst vermutet, war unklar. Die Ehefrau des Mannes hatte sich zuvor wegen möglicher Kindesentziehung bei der Landespolizei gemeldet, wie der Sprecher erklärte.

Vor Ort sind bereits mehrere Kräfte der Landes- und der Bundespolizei, so Gerbert weiter. Derzeit befinden sich die Beamten in der Nähe des Fahrzeugs. Darunter sei auch die Beweis- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei. „Die sind sehr robust ausgestattet“, sagte Gerbert.

Der bewaffnete Unbekannte soll zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen haben. Dabei soll es sich laut Polizeiangaben um „eine Art Molotowcocktails“ handeln. Es sei kein Schaden entstanden, die Flughafenfeuerwehr habe die Flaschen löschen können.

Flughafen gesperrt

Der Flugverkehr in Hamburg ist komplett eingestellt. Das Flughafengelände werde derzeit komplett geräumt. Sämtliche Zugänge zu den Terminals sind gesperrt. Die Lage ist unübersichtlich, starke Kräfte der Polizei sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie die „Bild“ zudem berichtet, wurde auch die GSG 9 angefordert. Auch Polizei-Hubschrauber sind im Einsatz.

Zu dem Zeitpunkt waren viele Menschen am Terminal 1, die von Polizisten anschließend in Sicherheit gebracht wurden.

Bereits im Oktober war der Hamburger Flughafen gesperrt worden, damals allerdings wegen einer Anschlagsdrohung auf eine Maschine von Teheran nach Hamburg.