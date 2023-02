Flughäfen preschen vor! HIER kannst du massig Zeit bei den Sicherheitskontrollen sparen

Viele Reisende haben sie noch gut vor Augen: schier endlose Schlangen an den Sicherheitskontrollen der Flughäfen 2022! Doch ist es damit wohl jetzt vorbei?

Immer mehr deutsche Flughäfen setzen auf vorab buchbare Zeitfenster für die Sicherheitskontrollen. Diese Maßnahme soll dabei helfen, die Passagier-Massen besser zu bewältigen. Lange Wartezeiten sollen so vermieden werden.

Deutsche Flughäfen kündigen neuen Service an

Einige deutsche Flughäfen haben diesen Service bereits angekündigt, wie „Reisereporter“ berichtet. Zum Beispiel Frankfurt und Hamburg. In Frankfurt kannst du das neue Angebot schon nutzen. In Hamburg soll es im April eingeführt werden. Für den Frankfurter Flughafen kannst du ein Zeitfenster über die Reservierungsplattform des Dienstleiters Clear buchen.

Dabei musst du dein Reiseziel, deine Airline, deine Flugnummer und die Größe der Gruppe angeben. Beim Abflug kannst du dann die Sicherheitskontrolle zu der ausgesuchten Zeit auf einer Extraspur überqueren. Dieser Service kostet dich nix. Reservierungen sind ab 72 Stunden vor deinem Abflug und mit bis zu sechs Personen möglich.

Flughafen München testete das Angebot, nahm es aber nicht dauerhaft auf

So sieht es auch am Airport in Hamburg aus: Auch hier können die Slots ab 72 Stunden vor Abflug gebucht werden. Bei anderen Flughäfen gibt es diesen Service bereits seit vergangenem Jahr – so am Airport in Berlin. Dort kannst du dir die Zeitfenster für Gepäck- und Personenkontrolle bereits seit August buchen.

Am Flughafen München wurde dieser Service immerhin vom 19. Oktober bis zum 16. Februar getestet. Doch dauerhaft in das Service-Angebot integriert wurde er nicht. Anders sieht es da beim Flughafen Köln/Bonn aus: Wie „Reisereporter“ schreibt, sind auch hier 72 Stunden vor Abflug Reservierungen möglich.

Flughafen Düsseldorf zieht im April nach

Und der Flughafen Köln/Bonn ist nicht der einzige NRW-Flughafen mit diesem Service: Die „Rheinische Post“ berichtet davon, dass auch der Flughafen Düsseldorf ab Ostern die Terminbuchungen einführen möchte. Es bleibt abzuwarten, welche Flughäfen noch nachziehen werden…