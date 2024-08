Pünktlichster Flughafen Deutschlands liegt in NRW – es ist nicht Düsseldorf

Wer in den Urlaub fahren will, braucht vor allem eines nicht: Staus und Verspätungen. Um lange Autofahrten zu vermeiden, scheint das Flugzeug die bessere Alternative zu sein. Doch auch auf Flughäfen kann einiges schief gehen. Von streik- oder witterungsbedingten Ausfällen über verspätete Abflüge bis hin zu verlorenem Gepäck gibt es einige Faktoren, die einem den Sommerurlaub so richtig vermiesen können. NRW mit seinen sechs Flughäfen hat da einiges zu bieten.

In einer Studie wurde jetzt der beste und pünktlichste Flughafen der Welt gekürt. Der pünktlichste Airport in Deutschland liegt dabei in NRW! Wer jetzt vermutet, dass Düsseldorf diese Liste anführt, der irrt.

Flughafen in NRW: HIER ist es am pünktlichsten

„AirHelp“ hat die Daten von 239 Flughäfen ausgewertet, um die Pünktlichkeit der Flüge und Qualität der Airports zu bewerten. Diese basieren auf den Bewertungen von insgesamt 17.550 Flugreisenden aus über 64 Ländern. Die Rangliste der pünktlichsten Flughäfen führt Dohar (Katar) an, gefolgt von Kapstadt. Unter den Top Ten des Rankings finden sich auch drei Flughäfen aus Japan sowie zwei Flughäfen aus Brasilien. Es dauert ein wenig, bis Deutschland in diesem Ranking auftaucht.

Erst auf Platz 32 taucht ein deutscher Flughafen auf – und der liegt in NRW. Ausgerechnet der kleine Flughafen in Dortmund schneidet am besten ab. Sowohl bei der Pünktlichkeit als auch bei der Kundenzufriedenheit liegt Dortmund deutschlandweit an der Spitze. Nur beim Angebot an Geschäften und Restaurants schneidet der Flughafen Köln/Bonn besser ab.

Top 3 in Deutschland

Dem Ranking zufolge folgen in Deutschland auf Dortmund die Flughäfen in Stuttgart und auf Platz 3 wieder in NRW mit Düsseldorf. Überraschend schlecht schneidet der Flughafen Frankfurt ab. Deutschlands verkehrsreichster Flughafen landet weltweit weit abgeschlagen auf Platz 222.

Am schlechtesten schneiden bei der Pünktlichkeit der Flughafen Gatwick in London, der Flughafen Heraklion in Griechenland und der Flughafen Tunis Carthage in Tunesien ab. Hier kommt nur etwa die Hälfte aller Flüge pünktlich an.