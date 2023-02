Lufthansa-Chaos! Störung sorgt für Flugausfälle – schuld ist die Deutsche Bahn

Nichts geht mehr bei der Lufthansa! Offenbar gibt es aktuell eine globale Störung bei der Airline. Das hat Folgen für Passagiere und Angestellte. Zahlreiche Flüge verspäten sich oder fallen ganz aus.

Nun steht die Ursache für das Chaos fest. Offenbar hat die Deutsche Bahn etwas mit dem Chaos bei der Lufthansa zu tun.

Lufthansa versinkt im IT-Chaos

Die Lufthansa meldet aktuell Verzögerungen am Flughafen Frankfurt. „Durch einen derzeitigen IT-Ausfall im Großraum Frankfurt sind viele IT-Systeme der Lufthansa betroffen“, heißt es auf der Webseite der Airline. „Aus diesem Grunde muss mit Verzögerungen in der Abfertigung und auch mit Einflüssen im Flugbetrieb gerechnet werden. Sobald wir weitere Informationen bekommen, werden wir auf dieser Seite informieren.“

Laut anderen Medien und Twitter-Meldungen soll aber mindestens auch am Münchener Flughafen die gleiche Störung herrschen. Nach Informationen des Portals „Flightradar24“ startet momentan kaum eine Maschine des Unternehmens – und wenn, dann nur mit massiver Verspätung. Auf der Abflugtafel des Flughafens Frankfurt stehen mit wenigen Ausnahmen alle Flüge mit dem Verweis auf „annulliert“.

Lufthansa: Das ist der Grund für die Störung

Offenbar hatten Arbeiten der Deutschen Bahn an einer Bahnstrecke in Frankfurt die Störung ausgelöst. Dabei waren bereits am Dienstag, den 14. Februar, mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden.

Auf Social Media beschweren sich die ersten Passagiere über ellenlange Schlangen. Weil die Systeme nicht funktionieren müssten die Mitarbeiter teils mit Papier und Stift arbeiten. Lange Wartezeiten und Ungewissheit herrschen unter den Passagieren. Bekommen sie noch ihre Anschlussflüge?

Noch ist unklar, wie lange das Problem bestehen bleiben wird.

Das sollten Reisende jetzt beachten

Die Lufthansa bittet auf ihrer Webseite die Fluggäste, sich vor Anfahrt zum Flughafen über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren. „Sollte Ihr Flug beeinträchtigt sein, raten wir von einer Anreise vom Flughafen ab.“ Umbuchungen können auch über den Chatbot vorgenommen werden.

Wie wird es nun weitergehen? Da werden die Reisenden abwarten und auf weitere Informationen hoffen müssen. (mit dpa)