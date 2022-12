Lufthansa, Ryanair und Co: Preis-Explosion – besonders auf diesen Routen

Bittere Nachricht für Kunden von Lufthansa, Ryanair und Co: Fliegen soll bald deutlich teurer werden. Nachdem die Preise für Flugreisen in diesem Jahr schon erheblich gestiegen sind, müssen Urlauber bald noch tiefer in die Tasche greifen. Das geht aus einer Prognose von „American Express“ hervor.

Dem „Air Monitor 2023“ des Unternehmens zufolge sollen die Preiserhöhungen bei Lufthansa, Ryanair und Co. je nach Region unterschiedlich stark ausfallen. Das hat auch seine Gründe.

Lufthansa, Ryanair und Co.: HIER steigen die Preise besonders stark

Die höchste Preissteigerung erwarten die Experten bei Flügen von und nach Asien sowie innerhalb Australiens. So sollen Inlandsflüge in der Business-Class in Australien im nächsten Jahr fast 20 Prozent teurer werden. Für Flüge zwischen Europa und Asien könnten in der Economy-Class 12 Prozent mehr fällig werden.

Auch innerhalb Europas musst du für deinen Urlaub bald offenbar noch tiefer in die Tasche greifen. So sollen auf Flugpreise innerhalb Europas bis zu sechs Prozent draufkommen. Die Preissteigerung für Flüge zwischen Europa und Nordamerika soll mit rund drei Prozent dagegen relativ moderat ausfallen.

Das steckt hinter der Preis-Explosion bei Lufthansa, Ryanair und Co.

Als Gründe für die teilweise deutliche Erhöhung der Ticketpreise bei Lufthansa, Ryanair und Co. nannte „American Express“ in seiner Erhebung unter anderem Treibstoffkosten, die Inflation im Allgemeinen und die Kapazitäten der einzelnen Fluggesellschaften.

So war etwa die Nachfrage nach Flügen in einige asiatische Länder extrem gesunken, weil dort die strengen Corona-Maßnahmen vergleichsweise spät zurückgenommen wurden. Aller Voraussicht wird sich das allerdings im kommenden Jahr ändern. Deswegen gehen Experten von einer deutlich steigenden Nachfrage aus, was die Preise in die Höhe treiben könnte. Die Zeit der Billigflüge dürfte damit wohl endgültig vorbei sein.