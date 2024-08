Flughafen Düsseldorf: Nervige Gepäckregel vor dem Aus? Passagiere horchen sofort auf

Die Sommerferien in NRW dauern zwar nur noch bis Mitte August an – doch das heißt nicht, dass nicht auch weiterhin zahlreiche Reiselustige von den großen Flughäfen in Düsseldorf oder Köln/Bonn in den Urlaub fliegen wollen.

Doch kurz bevor man sich bei Sonne, Strand und Meer eine verdiente Auszeit gönnen kann, wartet am Flughafen ein nerviges Hindernis: die Gepäckkontrolle. Was darf in den Koffer? Was darf ins Handgepäck? Und eine der penibelsten Regelungen: Die Mitnahme von Flüssigkeiten!

Im Jahr 2006 legte die EU fest, dass Shampoo-Flaschen sowie Sonnencreme- oder Zahnpastatuben im Handgepäck nicht mehr als 100 Milliliter Flüssigkeit enthalten dürfen. Separat verpackt in einem transparenten Plastikbeutel mussten Passagiere die Gegenstände bei der Kontrolle vorzeigen – eine äußerst umständliche und frustrierende Vorgehensweise.

Doch an zahlreichen Flughäfen ist damit nun Schluss – dank moderner Technik. Profitieren davon auch die NRW-Passagiere am Flughafen Düsseldorf bzw. Köln/Bonn?

Flughafen Düsseldorf: Strenge Handgepäck-Regel

Dass die Flüssigkeiten-Regel bei der Gepäckkontrolle überhaupt wegfallen kann, liegt an hochmodernen Geräten namens „CT-Scanner“ – mit einem satten Preis von rund 500.000 Euro pro Stück. Das „CT“ steht dabei für „Computertomografie“, den Begriff kennen viele bereits aus der Medizin.

Diese Technologie ermöglicht es den Sicherheitsbeamten am Flughafen, Flüssigkeiten in Form von Fläschchen, Tuben oder Deos ohne gesonderte Inspektion direkt im Handgepäck zu erkennen – genauso wie elektronische Geräte. Die Passagiere können alles einfach in ihren Taschen lassen und durch die Scanner schicken. Ein absoluter Traum – zumindest in der Theorie.

Denn erst einmal müssen die Flughäfen ihre Kontrollen natürlich auf die neuen CT-Scanner umrüsten, bevor irgendwelche Regelungen wegfallen können. Solange die Technik nur zum Teil einsatzbereit ist, könnte ein teilweise Änderung der Vorschriften die Passagiere nur unnötig verwirren.

Wie läuft die Gepäckkontrolle am Flughafen Düsseldorf?

Viele europäische Flughäfen haben die Flüssigkeiten-Regel bei der Gepäckkontrolle bereits teilweise oder gar komplett abgeschafft. „Focus Online“ nennt als Beispiele etwa die Airports in Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Helsinki, Schiphol (Amsterdam), Eindhoven, Paris-Orly, Genf oder London-Heathrow.

Aber auch in Deutschland hält die CT-Technik bereits in München, Stuttgart, Hamburg und Berlin Einzug. Und die NRW-Standorte Düsseldorf und Köln/Bonn tauchen ebenfalls in der Liste auf. Dabei gibt es jedoch ein Detail zu beachten.

Denn am Flughafen Düsseldorf ist nicht jede Gepäckstation mit CT-Scannern ausgestattet. Wie das gut informierte Portal „AeroTelegraph“ schreibt, wird die neue Technik lediglich an den Flugsteigen A und B eingesetzt – hier scannen insgesamt sieben Automaten dein Handgepäck.