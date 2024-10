Tödlicher Hurrikan rast auf Florida (USA) zu – Wetter-Experte weint vor laufender Kamera

Für Hunderttausende Menschen in Florida (USA), die sich in Sicherheit bringen wollen, ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie flüchten vor dem verheerenden Hurrikan „Milton“, der am Mittwoch (Ortszeit) auf Land treffen soll. Die Vorhersagen sind derartig furchteinflößend, dass US-Präsident Joe Biden seinen Deutschland-Besuch absagt und sogar Astronauten ihre Rückkehr von der Raumstation ISS zur Erde verschieben müssen.

Mehr noch! John Morales, einem der erfahrensten US-Meteorologen, stehen auf NBC vor laufender Kamera die Tränen in den Augen, als er erklärt, was auf Florida zukommt.

Florida (USA): Einwohner flüchten vor Hrrikan „Milton“

Nur etwa eineinhalb Wochen, nachdem „Helene“ mehr als 200 Menschenleben gefordert und gewaltige Schäden angerichtet hat, rast erneut ein gefährlicher Hurrikan auf Florida zu. „Milton“ steuerte im Golf von Mexiko mit Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde auf den südlichen US-Bundesstaat zu. Damit lag er nur knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikan-Kategorie 5, die er zwischendurch bereits erreicht hatte.

„Es ist eine Frage von Leben und Tod“, warnte US-Präsident Joe Biden. Wegen des Sturms sagte er seine Reisen nach Deutschland und Angola ab. Der 81-Jährige bezeichnete „Milton“ als einen potenziell „zerstörerischen“ Sturm, der einer der schlimmsten sein könnte, die Florida in den vergangenen 100 Jahren heimgesucht hätten. Er forderte die Menschen in den betroffenen Regionen auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Bürgermeisterin warnt: Wenn Sie bleiben, werden Sie sterben“

„Milton“ soll am Mittwochabend (Ortszeit) die Westküste Floridas erreichen. In der Stadt Tampa richtete Bürgermeisterin Jane Castor eine dramatische Warnung an die Bevölkerung. „Ich kann ohne jegliche Dramatisierung sagen: Wenn Sie sich dafür entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, werden Sie sterben“, so Castor. Zahlreiche Flughäfen in dem Bundesstaat stellten ihren Betrieb ein. Autobahnen sind völlig verstopft.

Unterdessen wird in den sozialen Medien das Video, in dem US-Wettermann John Morales während einer Live-Schalte auf NBC6 mit den Tränen kämpft, tausendfach aufgerufen. „Es ist einfach ein unglaublicher, unglaublicher, unglaublicher Hurrikan“, warnt er die Menschen vor den Bildschirmen. Mit zitternder Stimme bittet er die Zuschauer um Entschuldigung und betont: „Das ist einfach entsetzlich.“ Morales appelliert an die Menschen, sich gegen den Klimawandel stark zu machen.

„Milton“ habe das Potenzial, einer der zerstörerischsten Hurrikane zu werden, die jemals in dieser Region verzeichnet wurden, warnte auch das Nationale Hurrikanzentrum. Normalerweise trockene Gebiete in Küstennähe könnten durch das ansteigende Wasser überschwemmt werden. Es sei mit lebensgefährlichen Sturmfluten mit Pegelständen von bis zu fünf Metern und zerstörerischen Winden zu rechnen.