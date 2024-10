Lotto-Gewinnerin jubelt – dann verfolgt sie ein wahrer Fluch! „Toxisch“

Viele Menschen träumen davon, im Lotto den Jackpot zu knacken, und verbinden mit einem möglichen Gewinn ein Leben in Luxus und Sorglosigkeit. Doch für einige wird dieser Traum zum Albtraum, wie die Geschichte einer Frau beweist, die einen Gewinn in Höhe von 450.000 Pfund (rund 540.000 Euro) verbuchte – und in einen Strudel aus familiären und persönlichen Konflikten gerissen wurde.

Die Gewinnerin hatte den Lotto-Schein ohne große Hoffnungen gekauft, wie das englische Portal „The Sun“ berichtet. Im Fernsehen erlebte sie dann plötzlich live mit, wie ihre Zahlen gezogen wurden. Aber die Freude über den unverhofften Reichtum währte nur kurz. Denn bald zeigte sich, dass der Gewinn das Leben komplizierter machte als je zuvor.

Lotto-Gewinnerin: „Als würde mein Leben auseinanderfallen“

So berichtete sie im sozialen Netzwerk Reddit: „Ich hätte nie gedacht, dass ein Lotto-Gewinn etwas anderes sein würde als ein wahr gewordener Traum. Aber hier bin ich, mit mehr Geld, als ich mir je vorgestellt habe, und es fühlt sich an, als würde mein Leben auseinanderfallen.“

Nach dem Lotto-Gewinn ging es steil bergab. Der Freund der Frau fing an, das Geld zu verplanen, als wäre es sein eigenes, und ihre Familie setzte sie unter finanziellen Druck. Als der Partner erwartete, dass sie sein sorgloses Leben mitfinanziert, führte dies zu ständigen Auseinandersetzungen und letztendlich zur Trennung. „James und ich stellten fest, dass unsere Beziehung toxisch geworden war und sich um Geld drehte anstatt um Liebe und gegenseitigen Respekt“, offenbarte sie gegenüber „The Sun“.

Gewinn entlarvt die Gier der Familie

Die Probleme hörten bei der gescheiterten Beziehung aber noch nicht auf. „Dann hat sich meine Familie eingemischt. Meine Eltern, zu denen ich immer ein angespanntes Verhältnis hatte, wollten plötzlich wieder Kontakt aufnehmen. Meine Schwester forderte ebenfalls einen Anteil“, erläuterte die Gewinnerin. Der Lotto-Gewinn entlarvte die Gier und die Opportunisten in ihrem Umfeld, was ihr letztlich das Gefühl gab, mehr verloren als gewonnen zu haben.

Auf Reddit fand sie jedoch Unterstützung und die Kommentare machten ihr Mut, sich nicht unterkriegen zu lassen: „Geld verändert Dinge oft auf eine Weise, die wir nicht erwarten. Es ist eine harte Lektion, aber jetzt weißt du, wer dir wirklich den Rücken freihält.“