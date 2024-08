Europapark sorgt für traurige Gewissheit – Besucher erteilen Absage! „Zu teuer“

Der Europapark Rust ist nicht nur für spektakuläre Fahrgeschäfte wie „Voltron Nevera“ (>>> hier mehr dazu) oder den nach dem Großbrand neu gestalteten „Alpine-Express Enzian“ (>>> wir berichteten) bekannt. Deutschlands größter Freizeitpark lockt auch Jahr für Jahr mit einer beeindruckenden Silvesterparty im Dome.

Obwohl… das ist nicht ganz richtig. „Lockte“ muss es heißen. Denn der Jahreswechsel 2024/25 wird nicht so gefeiert, wie viele Fans es gewohnt sind und sich auch diesmal gewünscht hätten.

Europapark Rust: Beliebte Silvester-Party im Dome fällt aus

Mit einem Social-Media-Post hat der Europapark Rust eine Diskussion ausgelöst, die er so wohl nicht hat kommen sehen. Da hieß es: „Mit der Planung des Silvesterabends kann man gar nicht früh genug starten! Egal ob Hütt´n-Gaudi, im Wild-West Style oder als Kurzurlaubs-Komplettpaket… wir haben garantiert das passende Angebot, damit du in begeisternder Atmosphäre, traumhafter Location und mit kulinarischen Köstlichkeiten das neue Jahr einläuten kannst.“

Viele Nutzer sehen für sich aber so gar nicht das „passende Angebot“. „Wird es keine Party mehr geben?“, fragt eine Nutzerin. Und der Europapark bestätigt: Die große Party im Dome fällt in diesem Jahr aus. Stattdessen gibt es kleinere Partys in den Hotels. Nicht wenige Nutzer sind betrübt. „Schade, dass es keine Silvester-Party mehr gibt“, schreibt eine Frau. „Schade, keine Silvester-Party im Dome“, stimmt ein Mann zu. Und noch ein Nutzer betont: „Hätten gerne bei euch im Dome gefeiert. In den Hotels ist es uns zu langweilig.“ Sogar ein ausländischer Fan meldet sich enttäuscht zu Wort: „No party in the dome. We’ve been coming for over ten years!“

Fans frustriert: „Nur noch teure VIP-Angebote“

Eine weitere Nutzerin schreibt sich – auch mit Blick auf die hohen Preise – ihren Frust von der Seele: „Sehr enttäuschend, dass es keine Silvester-Party geben wird. Die gibt es doch schon seit bestimmt 15 Jahren! Wir hatten schon Monate im Voraus geplant, dass wir kommen werden. Alle anderen Angebote sind entweder bereits ausverkauft oder zu teuer. Es sieht so aus, als ob es nur noch teure VIP-Angebote geben wird. Bitte bringt Angebote für den ,Normalo‘ zurück und für Party-Begeisterte!“

Eine weitere Frau hatte sogar schon die Übernachtung organisiert – und jetzt das: „Schade, hatten eigentlich auch schon eine Unterkunft in Rust gebucht (können wir zum Glück noch stornieren) und uns sehr darauf gefreut. Die alternativen Angebote vom Europapark sind leider nichts für uns. Mal sehen, was wir jetzt alternativ in Deutschland machen.“

Diese Redaktion hat beim Europapark wegen der Gründe angefragt, die zur Entscheidung führten, keine große Silvester-Party im Dome steigen zu lassen. Die Antwort des Parks: „Für die kommende Silvesterfeier wurde unter anderem die Erdinger Hütt’n aufgrund ihrer besonderen Atmosphäre und ihres thematischen Charakters als Veranstaltungsort gewählt. Der Europapark verfügt über zahlreiche einzigartige Locations, sodass Events regelmäßig in verschiedenen Bereichen des Parks stattfinden, um den Gästen immer wieder neue Erlebnisse zu bieten. Neben der Erdinger Hütt’n gibt es an Silvester verschiedene weitere Angebote.“

Eine Sicht der Dinge, die vielen Gästen nicht gut, bei anderen aber ganz besonders gut ankommt. So betonen unter dem Social-Media-Post viele Fans, dass sie schon gebucht haben und sich wahnsinnig freuen. Sie wie dieser Nutzer: „Wir haben schon gebucht im Europapark Rust Hotel Colosseo. Zum vierten Mal Silvester, bisher im Hotel Castillo Alcazar, war jedes Jahr traumhaft und das erste Mal dieses Jahr im Hotel Colosseo. Tatsächlich sind die Partys in zwei der vier Hotels bereits ausgebucht. Plätze gibt es noch im „Silvester Silver Lake Saloon“ sowie im „Silvester Schloss-Restaurant“.