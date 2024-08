Europapark: Änderung direkt am Eingang! Besucher skeptisch – „Viel zu teuer“

Am Haupteingang des Europaparks haben einige aufmerksame Besucher eine Veränderung entdeckt. Für diejenigen, die diese bisher nicht bemerkt haben, postet der Freizeitpark einen Beitrag auf Facebook – und muss feststellen, dass nicht alle davon restlos begeistert sind.

+++ Europapark verkündet es selbst – Besucher frustriert! „Komplett abreißen“ +++

Direkt am Eingang des Europaparks steht ab jetzt nämlich eine Ape, an der man Getränke der Firma Granini kaufen kann. Moment – eine Ape? In den Kommentaren wird sofort gefratgt, was das eigentlich ist. Dabei handelt es sich um einen motorradähnlichen Kleintransporter, wie der Freizeitpark erklärt.

Europapark: Frozen Drinks am Haupteingang

Das Fahrzeug steht direkt am Eingang des Freizeitparks und bietet Frozen Drinks der Firma Granini an. Auf Facebook fragt der Europapark, welche Geschmacksrichtung die Besucher als Erstes ausprobieren wollen. Dabei werden ausgefallene Sorten ausgezählt, wie Himbeere-Maracuja-Apfel, Maracuja-Vanille und Limette-Zitrone.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren des Facebook-Beitrags freuen sich einige Besucher über die neue „granini Ape“ am Eingang des Europaparks. Eine Nutzerin schreibt euphorisch: „Mein absolutes Lieblingsgetränk!“ Eine andere Besucherin stimmt der Begeisterung zu und kommentiert die Neueinführung mit den Worten: „Das finde ich super.“

+++ Europapark macht es offiziell – doch Besucher sind enttäuscht: „Nur noch Abzocke“ +++

Jedoch teilen nicht alle Besucher die positive Meinung über die Veränderung im Europapark und das neue Angebot. Ein Nutzer schreibt so zum Beispiel: „Granini war früher einmal ok. Heute zu viel Zucker und Chemie!“

Besucher kritisieren Preise der Getränke

Auf die Nachfrage, wie teuer die Getränke sein sollen, erklärt der Europapark: „Die Frozen Drinks gibt es in zwei Größen. 0,4 Liter für 5,20 Euro und 0,5 Liter für 5,70 Euro.“ Viele Besucher sind jedoch nicht begeistert von diesen Preisen. Eine Nutzerin kommentiert den Preis mit der Aussage: „Sehr teuer.“ Eine andere Besucherin stimmt ihr ebenfalls bekräftigend zu: „Ja, viel zu teuer.“

Die Meinungen über die „granini Ape“ am Haupteingang vom Europapark scheinen geteilt zu sein. Man muss abwarten, ob der Freizeitpark damit Erfolg haben wird oder ob die Ape bald wieder abgeschafft werden wird.