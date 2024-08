Europapark will mit Event punkten – Besucher sehen rot! „Wurde wohl vom Praktikanten organisiert“

Für Adrenalinjunkies kann es oft nicht schnell oder waghalsig genug zugehen! Weil regelmäßige Fallschirmsprünge oder Bungee-Jumpings sicherlich irgendwann auf die Gesundheit gehen, darf es gerade im Sommer auch mal der ein oder andere Freizeitpark-Besuch mehr sein.

+++ Europapark sorgt für Klarheit – Besucher frustriert! „Komplett abreißen“ +++

In Baden-Württemberg ist die Top-Adresse für Fans des hohen Pulses der Europapark in Rust. Als Deutschlands größter Freizeitpark kommen hier kleine und große Fans bei über 100 Attraktionen auf ihre Kosten. Doch nicht nur Achterbahnen oder Wildwasser-Bahnen sind im Europapark weit gesät. Auch das ein oder andere Event lockt immer wieder in den Ruster Freizeitpark. Nach einer Veranstaltung ziehen die Besucher jetzt allerdings ein deutliches Fazit.

Europapark will für Sommer-Highlight sorgen – Besucher sauer

Die After Park Lounge versprach Europapark-Besuchern einen Abend „voller chilliger Vibes und kroatischer Magie“. Dafür hatten die Betreiber im Kroatischen Themenbereich mit Lounge-Musik, coolen Drinks und einer besonderen Beleuchtung am Samstagabend (3. August) gesorgt.

Auch interessant: Europapark mit Änderung an Attraktion – Besucher enttäuscht: „Trauere alter Bahn hinterher“

Der Europapark selbst zog nur einen Tag später ein positives Fazit und sprach von einem „Highlight des Sommers“. Besucher teilten diese Meinung aber scheinbar gar nicht – im Gegenteil, wie die Kommentare verlauten lassen. Darin heißt es etwa: „Es war unterirdisch schlecht organisiert. Man sollte meinen, es sei die erste Veranstaltung gewesen dieser Art. Viel zu wenig Personal, ein richtig schlechter Ablauf und alle Bestellungen mussten separat in ein Gerät eingetippt werden. Die Elektrik hatte versagt. Man könnte fast meinen, es sei Absicht gewesen, um diese Veranstaltung in Zukunft nicht mehr anbieten zu müssen.“

„Leider waren die ersten 2 Stunden eher enttäuschend als etwas anderes“, „Furchtbare Planung, über 1 Stunde angestanden, um Getränke zu kaufen, das Personal komplett überfordert und planlos“ oder „Die Veranstaltung wurde wohl vom Praktikanten organisiert“, ist außerdem in der Kommentarspalte zu lesen.

Besucher zeigen Gnade

Es gibt aber auch Besucher, die über die Fauxpas hinwegsehen können. „Es war ein super schöner Abend, trotz kleiner technischer Panne. Das kann passieren“, „Danke Europa-Park für einen schönen Abend, wenn auch mit einigen Schönheitsfehlern“ oder „War mega“ – Kommentare wie diese dürften die Europapark-Mitarbeiter dann doch noch einmal erleichtert aufatmen lassen. Und wo würde bekanntlich ein Lerneffekt folgen, wenn direkt alles wie am Schnürchen klappen würde?