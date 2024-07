Europapark ändert Attraktion – Besucher enttäuscht: „Trauere alter Bahn hinterher“

Die Sommermonate ziehen sich recht lang und auch wenn der ein oder andere für ein bis zwei Wochen in den Urlaub reisen kann, fragen sich viele, was sie mit ihrer freien Zeit sonst noch so anstellen können. Wem Freibadbesuche und Städtetrips aus Dauer zu langweilig werden, der kann zum Beispiel im Europapark Rust die ein oder andere Achterbahn unsicher machen. Doch nicht nur Actionfans kommen hier auf ihre Kosten, der Freizeitpark hat noch viele andere Attraktionen zu bieten.

Auf dieses neue Fahrgeschäft können sich Parkbesucher jetzt endlich freuen – doch für manche hat es auch einen Haken.

Europapark mit Grusel-Ankündigung im Netz

„Heute haben wir unser Geisterschloss feierlich wiedereröffnet“, verkündet der Europapark am Freitag (26. Juli) auf Facebook. In den letzten Monaten konnten Besucher nämlich alle anderen Fahrgeschäfte wie gewohnt nutzen, doch der Gruselspaß im Castello dei Medici blieb aufgrund von Umbauarbeiten zunächst aus. „In den letzten Monaten haben wir intensiv daran gearbeitet, das Geisterschloss noch schaurig-schöner zu machen“, heißt es im Netz weiter. Ob es dem Europapark wirklich gelungen ist, seine routinierten Besucher an der ein oder anderen Stelle neu zu erschrecken? Inzwischen ziehen die ersten Fans ihre Resonanz.

„Für mich hat es leider groß nichts mehr Gruseliges“, schreibt ein Euroapark-Besucher. „Ich würde es jetzt eher als normale Themenfahrt bezeichnen und dafür ist es toll gemacht. (…) Ich trauere der alten Bahn jetzt schon hinterher“, wird auch eine andere Stimme in der Kommentarspalte unter der Ankündigung des Parks laut. Doch Geschmäcker sind bekanntlich verschieden und so melden sich auch einige Besucher zu Wort, die positiv überrascht scheinen.

„Ich fand sie eine sehr gelungene Vereinigung von Neuem und der Einführung einer durchgehenden Geschichte“, teilt ein Besucher seine Erfahrung im Netz. „Ich war schon drin, habt ihr echt toll gemacht“, stimmt ein anderer euphorisch mit ein.

Ob die Castello dei Medici im Europapark wirklich hält, was sie verspricht, das muss am Ende des Tages wohl jeder Besucher für sich selbst entscheiden.