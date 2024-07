Europapark verkündet es selbst – Besuchern treibt es Tränen in die Augen! „Trauma“

Der Europapark Rust hat wieder Mal eine Katze aus dem Sack gelassen. Erst dieser Tage teilte er seinen Besuchern mit, dass eine lang vermisse Attraktion seine Rückkehr im Park feiert. Dabei soll es sich um die After Park Lounge handeln (wir berichteten).

Anscheinend schwelgen die Betreiber des Europapark aber gerne in alten Erinnerungen. Denn auch die Kult-Attraktion „Geisterschloss“ feiert im Ruster Freizeitpark jetzt seine Rückkehr. Der Park will jetzt aber noch vorab einen drauf legen. Viele Besucher werden bei diesem Anblick ganz sentimental.

Europark Rust macht es offiziell

Auch Fahrgeschäfte und andere Highlights in Freizeitparks können in die Jahre kommen und müssen hin und wieder – auch aus Sicherheitsgründen – mal überarbeitet werden. So auch diese Attraktion im baden-württembergischen Park, die unter dem Namen „Castello dei Medici“ bekannt ist. Am 25. Juli 2024 soll sie feierlich wiedereröffnet werden.

Passend dazu hat der Europapark einen Kurzfilm herausgebracht, den Besucher sich während der Wartezeit anschauen können. Dazu schreibt der Park auf Facebook: „Florenz 1849: Die mächtige Familie Medici soll durch schwarze Magie Reichtum erlangt haben. Lorenzo dei Medici opferte angeblich Seelen für Unsterblichkeit. Jede Nacht suchen die Toten das Castello dei Medici heim. Eine Forscherin des Adventure Club of Europe will das Geheimnis des Castello dei Medici lüften. Schafft sie es?“

Für Besucher gibt’s jetzt schon kein Halten mehr!

Nicht alle Besucher sind begeistert! „Angst“

Hunderte Kommentare und über 900 Reaktionen (mit Stand vom 19. Juli, 11.30 Uhr) sprechen für sich. In den Kommentaren schwelgen die überwiegend begeisterten Besucher sogar schon in Erinnerungen. „Wie viel Bock kann ein Trailer machen? Ihr so: JA!“, kann zum Beispiel eine Besucherin ihre Freude kaum zurück halten. Andere dagegen werden direkt sentimental: „Wie hab ich diese Musik vermisst“, ist etwa in der Kommentarspalte zu lesen.

Neben wilden Spekulationen, wie genau das neu aufgelegte Geisterschloss jetzt aussehen wird, gibt es aber auch Besucher, die auf die Wiederöffnung getrost verzichten könnten: „Wenn da echte Menschen drin sind, bekommt mich niemand rein, weil ich war 5 Jahre alt, als mein Onkel mich weinend in die Geisterbahn gezogen hatte, war auch im Europapark“, erinnert sich eine Frau. „Seitdem hab ich Angst vor der Geisterbahn…egal ob ich erwachsen bin, Trauma ist geblieben.“ Bleibt zu hoffen, dass die neue alte Attraktion nicht wirklich so gruselig wie erwartet wird!