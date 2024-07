Europapark macht es offiziell – doch Besucher sind enttäuscht: „Nur noch Abzocke“

Der Sommer ist da, auch die Ferien sind in vielen Bundesländern bereits im Gange – perfekter Zeitpunkt also für einen Besuch im Europapark!

Der Freizeitpark hat nicht nur seit einigen Monaten eine neue Achterbahn zu bieten (hier mehr dazu), sondern geht jetzt auch auf einen heißersehnten Besucherwunsch ein. Doch eine Änderung überschattet die Freude der Europapark-Fans.

Europapark bringt besondere Attraktion zurück

Der Europapark hat die Bitten seiner Besucher erhört. Wie der Freizeitpark in Rust am Dienstag (16. Juli) auf Facebook bekannt gab, bringt man ein beliebtes Special zurück.

„Ihr habt uns oft danach gefragt und endlich ist es soweit: Wir bringen die After Park Lounge zurück!“, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Nach dem Achterbahnfahren können Besucher ab dem 3. August 2024 im Kroatischen Themenbereich „mit coolen Drinks und heißen Beats“ in der Lounge-Oase entspannen. „Sei dabei und erlebe Kroatien zum Sonnenuntergang!“, fordert der Europapark seine Fans auf.

Doch die sind von der Rückkehr der „After Park Lounge“ gar nicht mal so begeistert – vor allem, weil sie eine preisliche Änderung beinhaltet.

Europapark-Fans frustriert: „Es macht keinen Spaß mehr“

So ist der Eintritt zur „After Park Lounge“ für Tagesgäste im Europapark frei – Menschen, die aber nur für das Abend-Event in den Park möchten, müssen 10 Euro pro Person für den Eintritt zahlen.

Genau das können viele Europapark-Fans nicht verstehen. „Pohh, es ist langsam wirklich nur noch Abzocke, macht keinen Spaß mehr. Waren das noch Zeiten, als man um 19.00 Uhr GRATIS zur Afterparty in Island konnte und meistens hat’s sogar noch für eine Runde Blu Fire gereicht“, schreibt jemand zu dem Facebook-Beitrag. „Da zahlt man Eintritt, um dann nochmal für Essen & Trinken zu zahlen… Okay, heutzutage ist nichts mehr gratis – aber nun ja“, findet auch ein anderer Kommentator.

Es gibt aber auch Europapark-Fans, die lieber die positiven Aspekte kommentieren. „Ja mega, Deep House uvm, genau mein Fall, super!“, schreibt ein Facebook-Nutzer. „Wir freuen uns schon darauf“, erklärt eine weitere Kommentatorin.