Europa-Park verkündet es selbst – Besucher rasten aus! „Hammer“

Vielerorts haben die Sommerferien gestartet und wo könnte man den Tag da besser verbringen als im Europa-Park? Der Freizeit- und Themenpark in Rust verzeichnet jedes Jahr Tausende von Besuchern und damit diese auch in regelmäßigen Abständen wieder kommen, lockt der Park ab und zu mit neuen Attraktionen. Mit dieser Überraschung hätten allerdings auch routinierte Europa-Park-Besucher nicht gerechnet.

Spektakuläre Achterbahnen für Action-Fans, Wasserbahnen für heiße Sommertage oder Shows für die ganze Familie – Bei den knapp 100 Attraktionen aus 20 verschiedenen Themenbereichen ist so ziemlich für jeden etwas dabei. Nun soll ein weiteres Highlight dazu kommen.

Europa-Park bringt Maskottchen auf die Leinwand

Wer regelmäßig im Europa-Park die Fahrgeschäfte unsicher macht, der wird sie mit Sicherheit kennen: Ed und Edda – die beiden Maskottchen des Parks. Die zwei Mäuse ziehen schon länger in den verschiedensten Themenwelten die Besucher an und können sich pünktlich zum 59. Geburtstag des Europa-Parks auf eine ganz besondere Neuerung freuen.

„Habt ihr die große Ankündigung gestern mitbekommen? Ed und Edda bekommen ihr eigenes Filmabenteuer, koproduziert von MACK Magic und Warner Bros“, schreibt der Europa-Park dazu in den sozialen Netzwerken und stößt damit bei seinen Besuchern sichtlich auf Begeisterung. Im Grand Prix of Europe stürzen sich die beiden Mäuse bereits im Jahr 2025 zusammen in das 50. Rennen des europäischen Grand Prix und erleben spannende Abenteuer.

„Der Countdown läuft! Hammer“, schreibt einer euphorisch in der Kommentarspalte unter dem Beitrag vom Europa-Park im Netz. „Happy Birthday und herzlichen Glückwunsch zu 49 Jahren beispielloser Kreativität und Innovation“, wird eine andere Stimme laut. „Bin gespannt – einziger Nachteil – ein ganzes Jahr warten“, witzelt ein weiterer Besucher.

Wie es scheint, fiebern die Besucher bereits kurz nach der Ankündigung gespannt darauf hin, die beiden Mäuse endlich in Aktion auf der großen Leinwand sehen zu können.