Europapark zieht die Reißleine – wie Besucher reagieren, macht sprachlos! „Endlich weg damit“

Der Europapark hat seit seiner Saisoneröffnung bereits zahlreiche Besucher in den Freizeitpark gelockt. Viele Achterbahnen und Fahrgeschäfte sorgen seit einigen Wochen für Spaß bei Groß und Klein. Auch die Wasserwelt Rulantica, die sich ganz in der Nähe des Parks befindet, erfreut sich an großer Beliebtheit und lockt mit über 50 Rutschen und Attraktionen sowie Thermalbereichen vor allem die Wasserratten an.

Wer ein besonderer Fan des Wasserparks ist, konnte in der vergangenen Zeit die Ausstellung zur Wasserwelt besuchen. Doch damit ist bald Schluss.

Europapark zieht Schlussstrich

Die „Reise nach Rulantica“ war vor allem für Liebhaber der Wasserwelt genau das Richtige. Die Ausstellung zeigt Modelle und Impressionen der Wasserwelt Rulantica. „In der gleichnamigen Multimedia-Show im Drehtheater erfahren Sie mehr über die Geschichte hinter Rulantica und können mittels innovativer Projektion auch ohne Bikini und Badehose in die spannenden Wasserattraktionen eintauchen“, warb der Europapark mit der Attraktion. Doch jetzt ist der Countdown gestartet.

Auch interessant: Holiday Park mit „spektakulärer“ Änderung – Besucher haut es aus den Socken!

Nur noch wenige Tage, bis die „Reise nach Rulantica“ für immer ihre Tore schließen wird. Nur noch bis zum 02. Juni können Besucher des Freizeitparks die Ausstellung besuchen, wie der Park auf Facebook bekannt gab. Dann ist erstmal Schluss. Doch nicht alle Besucher waren darüber so traurig.

„Endlich weg“

Mit den Worten „Endlich kommt dieser Film weg“, drückte eine Besucherin des Europaparks ihre Gedanken zu diesem Schlussstrich aus. Und auch viele andere sind der Meinung: Es wird Zeit, dass etwas Neues kommt! Eine weitere Kundin war von dem Drehtheater ebenfalls nicht gerade begeistert: „Fand diesen Film langweilig.“

Das könnte dich auch interessieren:

Immerhin: Nach dem Ende der „Reise nach Rulantica“ am 02. Juni plant der Europapark „etwas Großartiges, das euch 2025 erwarten wird!“ Die Besucher dürfen also gespannt sein, was als Nächstes kommt. In den Kommentaren rätseln viele bereits, was im neuen Jahr auf sie zukommen wird wird. „Bestimmt in die Richtung „50 Jahre Europapark““, vermutet ein Besucher.