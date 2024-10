Europapark läutet neue Ära ein – Besuchern lauft ein Schauer den Nacken runter

Der Europapark hat eine große Veränderung angekündigt, auf die sich die Besucher freuen können. Viele können es kaum erwarten, aber manche Besucher sind auch verschreckt von dieser Entscheidung.

Auf Facebook kündigte der größte Freizeitpark Deutschlands an, dass am Samstag (28.09) die Halloweensaison begonnen hat. Besucher erwartet bis zum 3. November eine schaurige Atmosphäre im Europapark.

Europapark: Gruselige Deko und spezielle Attraktionen

Der Europapark berichtet, dass Besucher sich künftig über „180.000 Kürbisse und unzählige gruselige Deko-Elemente“ freuen können. Aber nicht nur optisch gestaltet sich der Freizeitpark für Halloween um.

Besucher erwarten auch speziell für die Saison angepasste Attraktionen und noch mehr Halloween-Überraschungen. Worum genau es sich bei diesen Überraschungen handelt, verrät der Europapark vorerst nicht. Die Fans müssen dies wohl bei einem Besuch im Freizeitpark selbst herausfinden.

In den Kommentaren können viele Besucher es gar nicht mehr abwarten, Halloween im Europapark zu erleben. Eine Userin schreibt so zum Beispiel als Reaktion auf die Fotos: „Das sieht so schön aus.“ Ein anderer Nutzer berichtet: „Ich freue mich, dass es wieder losgeht.“

Vielen Besuchern ist die Halloweensaison zu gruselig

Die Vorfreude scheint groß zu sein, aber nicht alle Besucher freuen sich über die Halloweensaison. Eine Nutzerin erklärt so unter anderem: „Sieht cool aus, aber ich bin sehr schreckhaft.“ Ob sich die eher vorsichtigen Besucher in den Europapark wagen werden, bleibt abzuwarten. Eine andere Besucherin kündigt an, dass sie den Freizeitpark vorerst komplett meiden wird.

In den Kommentaren schreibt sie: „Ist uns zu gruselig (mit den kleinen Kids), wir kommen zur Winter-/Weihnachtszeit wieder und da freue ich mich schon richtig drauf!“ Auch wenn bei vielen Fans die Vorfreude über Halloween im Europapark groß ist, sind auch viele Besucher abgeschreckt und befürchten, dass diese für sie und ihre Familie zu gruselig sein wird.