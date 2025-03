Europa-Park nimmt Änderung an beliebter Attraktion vor – Besuchern gefällt es gar nicht: „Reinste Katastrophe“

Der Europa-Park ist jüngst in die neue Saison gestartet und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen mit einigen Aktionen und auch neuen Attraktionen für die Besucher. Der Freizeitpark hat über die Pause hinweg ein paar Veränderungen vorgenommen. Doch nicht alle davon kommen bei den Besuchern auch gut an.

Zum Beispiel bei der Spanischen Arena wäre ihnen der Status Quo lieber gewesen. Doch was verärgert die Besucher so an dem Highlight im Europa-Park?

Europa-Park baut Dach für Spanische Arena

„Wer sich im Europapark ab dem Saisonstart am 22. März die Stuntshow ‚Die Legende des Zorro‘ in der Spanischen Arena anschauen wird, wird gleichzeitig auch eine Veränderung feststellen“, kündigte die Baufirma Paul Becker GmbH bereits vorab auf Instagram an. „Mit unseren Gerüsten und Arbeitsbühnen wurde hier nämlich ein Dach angebracht – das bringt Schutz vor dem Wetter. Gut für Stuntleute, Pferde und Publikum.“

Die Vorteile des Daches liegen auf der Hand. Doch die Besucher vermissen nun den Flair der offenen Arena und gehen mit der Entscheidung des Umbaus und dem Freizeitpark hart ins Gericht. Hier ein paar Kommentare von Facebook:

„Reinste Katastrophe.“

„Traurig, eine absolute Fehlentscheidung.“

„Wirkt jetzt viel kleiner. Verschlimmbesserung.“

„Puh, das sieht aber nicht schön aus. Komplette Atmosphäre verhunzt.“

„Furchtbar ! Schlimm! Offen hat mehr Flair. Das ganze Feeling von Ritterkämpfen wie damals ist nun dahin.“

„Sorry, die umgesetzte Konstruktion ist Mist. Das hätte man dann anders lösen müssen. Aber so wurde aus einer authentischen spanischen Arena eine überdachte Zirkus-Arena.“

„Keine Ahnung, was man sich dabei gedacht hat.“

„Schrecklich, wie kann man eine Arena nur so verschandeln? Echt schlimm. Wer hat sich diesen Mist so überlegt?“

Europa-Park: Besucher fällen hartes Urteil

Allerdings können die Besucher auch Gutes an der baulichen Veränderung der Arena finden. Zum einen kann das Dach teilweise geöffnet werden und auch ein paar der störenden Pfosten sind seit Eröffnung wieder weg. Zudem kommen die Lichteffekte bei geschlossenem Dach besser rüber, die Arena kann nun klimatisiert werden – an besonders heißen Tagen bestimmt ein angenehmer Nebeneffekt – und im Winter bleibt es dadurch nun wärmer.

Die Arena kann somit flexibler genutzt werden, argumentieren einige Nutzer. Ob die Veränderung wirklich so gravierend ist, werden die Besucher allerdings erst wirklich beurteilen können, wenn sie sich das Ganze einmal vor Ort angeschaut haben.