Europa-Park: Das Bangen hat ein Ende! Kurz nach Saison-Eröffnung herrscht Gewissheit

Adrenalin-Junkies haben wieder Grund zur Freude. Deutschlands größer Freizeitpark hat seine Tore wieder geöffnet. Am Samstag (22. März 2025) feierte der Europa-Park in Rust große Saisoneröffnung.

Und dieses Jahr ist etwas ganz Besonderes, denn der Europa-Park feiert seinen 50. Geburtstag. Seit Wochen und Monaten wird deshalb auf die Eröffnung hinter den Kulissen hingearbeitet. Nun ist der Moment gekommen, aber wie hat es den ersten Besuchern im Jahr 2025 gefallen?

Europa-Park hat offiziell eröffnet

Der Andrang am Samstag war auf jeden Fall groß. Willkommen geheißen wurden die Menschen mit einer imposanten Eröffnungszeremonie. Im Anschluss stürzten sich die Besucher natürlich direkt auf die über 100 Attraktionen in den 20 Themenbereichen. Zu den absoluten Highlights und Dauerbrennern gehören die Silver Star, die mit 73 Metern die höchste Achterbahn in Europa ist. Oder auch die Wildwasserattraktion SuperSplash Atlantica. Fast 30 Meter freier Fall und dann die atemraubende Landung im Wasser.

Und natürlich gibt es auch eine Neuheit: Im luxemburgischen Themenbereich gibt es ein neues interaktives Fahrgeschäft. In der Attraktion „Grand Prix EDventure“ können Besucher die Maskottchen Ed und Edda auf einer Reise durch Europa begleiten. Außerdem wurde der Park um den Themenbereich Fürstentum Monaco erweitert.

Eine neue Achterbahn wird es übrigens nicht geben, erst im Vorjahr wurde die Voltron Nevera im Europa-Park eingeweiht. Und die neue Achterbahn erfreut sich nicht nur großer Beliebtheit, sondern hat sogar einen Preis abgeräumt. Voltron Nevera hat nämlich den Golden Ticket Award in der Kategorie „Beste neue Achterbahn der Welt“ erhalten. Das ist die höchste Auszeichnung in der Freizeitparkbranche. Zudem sorgt eine andere Kult-Achterbahn für Wirbel: die Euro-Mir soll ersetzt werden. Der Park-Chef hat erste Details zu den Plänen verraten.

Besucher begeistert: „Gänsehaut“

Aber wie lautet nun das erste Urteil der Freizeitpark-Besucher? Unter einem Facebook-Beitrag des Europa-Parks war die Stimmung eindeutig:

„Es war der absolute Wahnsinn.. danke, Europa-Park …eine super Eröffnung, tolles Wetter, tolles Programm…einzigartig wie erwartet …“

„Was ein mega Start in die Jubiläums Saison. Mega Eröffnungsfeier, perfektes Wetter und nur fröhliche und glückliche Menschen.“

„Es war grandios. Alles hat gestimmt.“

„Wir waren das erste Mal beim Opening und hatten Gänsehaut.“

„Die Eröffnung war sehr schön.“

Wenn es nach den Kommentaren geht, hat sich die Mühe und Arbeit der zahlreichen Mitarbeiter also gelohnt. Mögliche Sorgen, dass der Start zum Flop werden könnte, waren also unberechtigt.