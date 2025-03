Europa-Park: Wirbel um Kult-Achterbahn lässt Besucher aufschreien – „Sie darf nicht gehen!“

Der Europa-Park in Rust ist einer der beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Mit seinen über 100 Attraktionen zieht er jährlich Millionen Menschen an. Von klein bis groß – jeder Besucher kommt im Europa-Park auf seine Kosten. Eine Sache wird sich aber schon bald ändern.

Beinahe zu jeder neuen Saison überrascht der Freizeitpark mit Neuerungen. Seien es neue Attraktionen oder andere Annehmlichkeiten für den Parkbesucher. Doch was Europa-Park-Fans jetzt erfahren haben, lässt sie schockiert zurück. Der Park will wohl eine seiner beliebtesten Attraktionen bald ersetzen!

Europa-Park-Fans sind außer sich!

Das deutet nun zumindest Park-Chef Roland Mack gegenüber der „Deutschen Presse-Agentur“ an. Konkret soll es sich da um Pläne für die 28 Jahre alte Achterbahn Euro-Mir handeln. In trockenen Tüchern ist das aber noch nicht. „Mittelfristig sind keinerlei Änderungen bei der äußerst beliebten Achterbahn Euro-Mir geplant“, erklärt Mack. Frühesten in vier bis fünf Jahren sei mit einer neuen Achterbahn im russischen Themenbereich zu rechnen.

Für Europa-Park-Besucher ein absolutes No-Go. Im Netz diskutieren Fans des Freizeitparks bereits hitzig über die möglichen Pläne. „Kann man nicht einfach die Schienen und Wagen erneuern wie bei der EuroSat? Die Bahn ist einfach Kult und gehört zum Europa-Park. Lieber an anderer Stelle was Neues bauen“, gibt ein User auf „Facebook“ zu bedenken. Auch andere Parkgänger wollen, dass die Bahn nicht eingestampft wird. „Nein, traurig! Sie darf nicht gehen! Wäre schade! Warum? Sie ist eine richtig coole Bahn!“

Um eine neue Achterbahn werden Besucher aber offenbar nicht drumherum kommen. Bereits im Oktober 2024 hatte der Europa-Park-Chef einen Neubau der Euro-Mir in Aussicht gestellt. Damit wolle der Park den Besuchern etwas Neues bieten und auch auf neue Technik setzen. Die Euro-Mir-Bahn gibt es nämlich seit 1997. Seitdem hat sich allerdings so einiges auf dem Achterbahn- und Coaster-Markt getan.