Europa-Park verrät es schon vor Saison-Beginn – Besucher sind enttäuscht: „Nicht so geil“

Fans von Achterbahnen & Co. scharren schon ungeduldig mit den Hufen. Bis zum 22. März 2025 müssen sie sich noch gedulden – dann startet der Europa-Park in Rust in seine diesjährige Sommersaison. Ein paar glückliche Besucher können sogar schon eine Woche früher zum Pre-Opening in den meistbesuchten Freizeitpark im deutschsprachigen Raum pilgern.

Natürlich interessiert es viele Besucher brennend, welche Neuheiten der Europa-Park 2025 zu bieten hat. Gibt es neue Attraktionen oder Änderungen an bestehenden Fahrgeschäften?

Auf Facebook teilt der Europa-Park erste Bilder eines neuen Highlights, das die Besucher diesen Sommer begeistern soll. Doch im Moment scheint es noch nicht allzu gut anzukommen…

Europa-Park verrät es vor Saison-Beginn

Im Sommer 2025 erscheint der Animationsfilm „Grand Prix of Europe“ in den deutschen Kinos – und erzählt die Geschichte mehrerer tierischer Charaktere, die in einem Autorennen gegeneinander antreten. Das Highlight sind aber hierbei die Protagonisten. Denn die sind niemand Geringeres als Ed und Edda – die Maskottchen des Europa-Park!

Passend zum ersten Kino-Auftritt des Duos muss der Europa-Park natürlich mit einer entsprechenden Attraktion um die Ecke kommen, um mächtig Werbung für den Kinofilm zu machen. Entsprechend wird aktuell fleißig gebaut und gewerkelt, um auch im Europa-Park die Motoren heulen zu lassen.

„Wenn ihr in der Saison 2025 durch dieses Tor tretet, taucht ihr in die Welt von Ed & Edda ein, werdet Teil der Racing Crew und erlebt ein rasantes Rennen quer durch Europa!“, schreibt der Europa-Park auf Facebook und nimmt Fans mit hinter die Kulissen: „Heute gewähren wir euch aber nicht nur einen ersten Blick auf die spektakuläre Fassade – sondern nehmen euch auch mit auf die Baustelle für exklusive Einblicke in den aktuellen Baufortschritt!“

Besonders viel ist auf den Baustellen-Fotos noch nicht zu sehen – nur die beigesteuerte, computergenerierte Konzeptgrafik verdeutlicht für Fans, wie die fertige Attraktion am Ende aussehen soll. Besucher sollen die Rennstrecke betreten und das Grand-Prix-Abenteuer hautnah miterleben können.

Besucher zwiegespalten

Doch blickt man auf die Reaktionen in den Kommentaren, bleibt die große Begeisterung bisher aus. „Finde ich jetzt gar nicht so geil“, schreibt ein Nutzer. „Hmm, klingt eher nicht so interessant“, pflichtet ihm ein anderer bei. Insgesamt überwiegt bei vielen Besuchern die Skepsis, wie dieser Kommentar zeigt: „Also, ob mir der Außenbereich so gefallen wird, wenn das Artwork umgesetzt wird, ich weiß ja nicht.“

Aber es gibt natürlich auch die Optimisten unter den Europa-Park-Fans, die sich die Vorfreude auf die neue Saison nicht vermiesen lassen wollen. „Also ich habe Lust drauf“, freut sich ein Besucher. Eine andere Nutzerin stimmt zu: „Bin schon sehr gespannt.“

Wie die Attraktion final ankommt, wird sich dann wohl im Frühjahr zeigen.