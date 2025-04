Europa-Park: Mitarbeiter verkünden es selbst – Fans können es kaum noch erwarten

Seit 1975 gibt es den Europa-Park in Rust schon und in diesem Jahr feiert er seinen 50. Geburtstag. Anlässlich dieses Jubiläums bietet der beliebte Freizeitpark seinen Besuchern eine Menge Events, Aktionen und Specials (wir berichteten). Neben den Attraktionen und dem Jubiläumsjahr ist das aber noch lange nicht alles.

Denn offenbar will der Europa-Park auch in der Filmwelt ganz groß herauskommen. Wie der Park nun selbst verkündet, wird der beliebte Freizeitpark bald auf der großen Leinwand zu sehen sein – und das lässt die Besucher ausflippen!

Europa-Park bekommt eigenen Kinofilm

Wie der Themen-Park ganz freudig auf seiner Webseite verkündet, gibt es ihn auch bald im Kino. „Zum ersten Mal in der Geschichte des Europa-Parks wird es einen Kinofilm mit unseren beliebten Maskottchen Ed & Edda geben. Ab Sommer 2025 wird der 90-minütige Animationsfilm ‚Grand Prix of Europe‘ überall in den Kinos zu sehen sein und mit liebevoller Inszenierung sowie Action und Humor die Zuschauer fesseln“, heißt es in deinem Statement.

+++Europa-Park macht es offiziell – es passiert noch vor Saisoneröffnung+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Und tatsächlich: Der erste Trailer verspricht schon jetzt viel Aktion und Spaß für die ganze Familie. Ab dem 24. Juli können sich Besucher den Streifen dann im Kino anschauen. Produziert wurde der Film unter anderem auch von Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Park-Erlebnis-Resorts und Gründer des Entertainment-Unternehmens MACK Magic.

Mehr Themen:

Fans sind schon jetzt total gespannt auf den Animationsfilm und drücken ihre Freude im Netz aus. „Wir freuen uns schon riesig darauf“, „Ich bin so gespannt“ oder „Ich freue mich schon sehr darauf. Besonders cool finde ich, dass die Lieblingsfigur von meinem Mann den Bösewicht spielt: der Nachtkrapp“, kommentieren unter anderem drei begeisterte User auf Instagram.