Europa-Park mit Mega-Verkündung – es passiert noch vor der Saisoneröffnung

Gerade erst hatte der Europa-Park eine Ankündigung gemacht, die nicht jedem Besucher schmeckte. Denn nachdem der Park im baden-württembergischen Rust seine neuen Highlights vorstellte, wurden viele Fans missmutig. Was genau ihnen nicht passte, liest du hier >>>.

Diese Neuigkeit des Europa-Park dürfte vielen Besuchern dagegen besser schmecken. Zwar hat sie wenig mit dem regulären Park-Geschehen zu tun. Doch schon im Februar und Anfang März, kurz vor offiziellem Saisonbeginn (22. März), will sich der Ruster Freizeitpark auf ungewohntes Terrain begeben.

Europa-Park lässt es alle wissen

„Der Europa-Park verwandelt sich 2025 erneut in eine spektakuläre Bühne für Tanzbegeisterte aus aller Welt“, ist jetzt in einem Facebook-Beitrag des „Freizeitparktester“ zu lesen. Denn während in NRW Karneval gefeiert wird, lädt der baden-württembergische Park auf gleich zwei Festivals ein.

Zunächst findet hier vom 28. Februar bis 3. März wieder das „Line Dance Festival“ statt. Dann steht im Europa-Park alles im Zeichen von Countrymusik und einzigartigen Tanzchoreografien. Mithilfe eines „hochkarätigen Trainier-Teams“ können auch unerfahrene Tanzenthusiasten verschiedenste Line-Dance-Choreografien erlernen. Bei einer Auswahl von über 100 Workshops ist für jedes Tanz-Level – vom Anfänger über Fortgeschrittene bis hin zum Profi – alles dabei. Besucher können sich dabei ihr individuelles Programm zusammenstellen.

Nächstes Festival in den Startlöchern

Doch schon einen Tag später steht schon das nächste Festival im Europa-Park in den Startlöchern. Denn vom 4. bis 9. März findet in der gleichen Kulisse das „Euro Dance Festival“ statt – Europas größtes Tanzfestival. Und hier wird die Programmauswahl sogar nochmal getoppt!

Denn Besucher können hier aus über 550 Workshops in 18 verschiedenen Locations wählen und von Salsa und Bachata bis hin zu Wiener Walzer und West Coast Swing in alle möglichen Tanzstile hineinschnuppern. Und dabei sind die Besucher in prominenter Gesellschaft. Denn bei dem Festival werden auch Let’s Dance Stars wie Motsi Mabuse, Sarah Latton und Melissa Ortiz-Gomez zu Gast sein. Interessierte Teilnehmer können sich in den parkeigenen Hotels wie dem Colosseo oder dem Bell Rock einquartieren. Tickets gibt es unter shop.gutmann-events.de/de/.