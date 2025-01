Europa Park: Mitarbeiter packen über Arbeit aus – „Unmenschlich“

Der Europa Park ist der größte Freizeitpark in Deutschland und empfängt jeden Tag zahlreiche Besucher, die einen magischen Tag im Freizeitpark genießen können. Aber wie sieht eigentlich die andere Seite aus? Immerhin ist der Europa Park auch gleichzeitig einer der größten Arbeitgeber Südbadens, wie „Merkur.de“ berichtet.

Auf der Website „Kununu“, einer Plattform für Arbeitgeberbewertungen, melden sich mehrere Mitarbeiter des Europa Parks und packen über ihren Chef aus. Insgesamt erhält der Freizeitpark eine Bewertung von 3,3 von 5 Sternen. Damit liegt der Freizeitpark unter der Durchschnittsbewertung von 3,5 Sternen in der Tourismusbranche.

Europa Park: Mobbing und sexuelle Belästigung

Die Meinungen der Mitarbeiter sind geteilt. In den positiven Bewertungen wird der Europa Park als Arbeitgeber hochgelobt. So heißt es unter anderem: „Sehr viele Angebote, viele Rabatte aufgrund von Kooperation, top Arbeitgeber.“ Auch wird insbesondere die „Die Abwechslung im Job“ betont.

Jedoch häufen sich auch die negativen Rezessionen, die teilweise sogar schwere Vorwürfe beinhalten. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Europa Parks spricht von schlechter „Bezahlung, Tolerierung von Mobbing am Arbeitsplatz“ und sogar von „Tolerierung von sexueller Belästigung.“

In einer besonders scharfen Kritik spricht ein aktueller Mitarbeiter des Europa Parks sogar von „unmenschlichem Verhalten der direkten Vorgesetzten, unmenschlichen Verhalten und unfaires Verhalten den Mitarbeiter gegenüber.“ Dies bestätigt ein anderer Nutzer und schreibt: „Man wird bei vielen Sachen belächelt und nicht erst genommen.“

Keine Work-Life-Balance

Vorwiegend kritisieren viele Mitarbeiter die Work-Life-Balance in dem Unternehmen. So berichtet ein Mitarbeiter auf „Kununu“, dass es diese „praktisch nicht gibt, man hat kein Wochenende, man hat keinen Feiertag, es gibt keinen Sommerurlaub“. Bestätigend fügt ein anderer User hinzu, dass „man nie weiß, wie lange man arbeiten“ muss.

Schwere Vorwürfe, die der Europa Park nicht auf sich sitzen lässt und auf die Kritikpunkte der Angestellten eingeht, wie „Merkur.de“ berichtet. So heißt es in einer Nachricht des Freizeitparks: „Wir setzen uns dafür ein, dass alle Mitarbeiter fair und mit Respekt behandelt werden.“ Trotz all dieser Kritikpunkte sind die Meinungen der Mitarbeiter gespalten. Ein Mitarbeiter empfiehlt das Unternehmen als Arbeitgeber und berichtet, dass man sich dort „für die Mitarbeiter einsetzt und es sehr viele Annehmlichkeiten angeboten werden. Man fühlt sich einfach wohl und aufgehoben dort.“