Urlaub: Jetzt steht es fest – dieses Reiseziel war bei den Deutschen am beliebtesten

Neues Jahr, neue Möglichkeiten, die Welt zu bereisen und neue Reiseziele zu entdecken. Viele dürften von ihren Arbeitgebern pünktlich zum neuen Jahr bereits dazu gedrängt worden sein, sich Gedanken um ihren Urlaub für 2025 zu machen.

Wer alle Jahre wieder wie der Ochs vorm Berg steht, wohin er verreisen soll, könnte sich jetzt von einer Auswertung von „Booking.com“ inspirieren lassen. Denn im Vorjahr zeichnete sich eine Region als deutlicher Sieger unter Reiselustigen ab.

Urlaub: Jetzt herrscht Gewissheit

Vor allem eines war dabei in 2024 auffällig: Viele Urlauber zog es statt in gewohnte Regionen in der Türkei oder Spanien tatsächlich häufiger an neue und „aufstrebende Reiseziele“. Neben kultureller war auch die landschaftliche Vielfalt dabei essenziell.

Im Vergleich zu 2023 setzte sich ganz klar Tirana ab. Albaniens Hauptstadt ist vor allem für ihre bunten Gebäude und ihre jahrhundertealte Geschichte bekannt. Auch der Mix aus Historie und Moderne zog viele Deutsche im Vorjahr wie magisch an. Ein sattes Plus von 161 Prozent war für die albanische Stadt zu verzeichnen. Sie stellte damit alles in den Schatten.

Auch diese Regionen begeistern Urlauber

Weit abgeschlagen dahinter auf Platz zwei und drei lagen Rom (Italien) und Budapest (Ungarn) mit gerade mal 84 Prozent beziehungsweise 83 Prozent mehr Suchanfragen.

Immerhin konnten es unter das Urlaubs-Ranking von „Booking.com“ auch gleich zwei deutsche Städte schaffen. So zog es Reisende etwa nach Stuttgart oder Hamburg. Für wen noch nichts dabei war und wer sich für seinen Urlaub 2025 noch weiter inspirieren lassen will, findet hier eine Auflistung aller Ziele.