Ski-Urlaub wird zur Tortur: Pisten-Mitarbeiter streiken – HIER geht stundenlang gar nichts

Auch wenn in einigen Regionen Deutschlands in letzter Zeit Schnee vom Himmel rieselte, zieht es viele aktuell in den Ski-Urlaub. Nicht nur bei uns locken Massen an Pulverschnee zum Ski fahren und Snowboarden. Auch die Region Park City in den USA ist bei Winterurlaubern mehr als beliebt.

Doch statt entspannten Liftfahrten und sportlichen Abfahrten erleben Winterurlauber im Skigebiet Vail Resorts jetzt den Horror. Schon seit Wochen kommt es zu ellenlangen Schlangen an den Liften. Die Geduld von Skifans ist langsam am Ende.

Das steckt hinter der Ski-Urlaub-Misere

Der Grund für die Monster-Schlangen an den Liften ist laut „Bild“ ein Streik der Pisten-Mitarbeiter. Seit drei Wochen haben sie ihre Arbeit niedergelegt und fordern gerechtere Löhne. Konkret geht es um zwei Dollar mehr, die die Skigebiets-Angestellten fordern.

Schon Anfang September 2024 forderten sie eine Lohnerhöhung von 21 auf 23 Dollar die Stunde. Doch die Betreiber des Vail Resorts stellen sich bislang quer und müssen nun schon seit Wochen mit den heftigen Folgen leben. Aber vor allem die Ski-Urlauber sind hier so langsam mit ihrer Geduld am Ende.

Hiobsbotschaft aus dem Skigebiet

Denn statt Abfahrten und Après-Ski kommt es nur noch zu Frust an den Liften. Zwischen zwei und drei Stunden müssen Ski-Urlauber derzeit darauf warten. Wie ein Winterurlauber berichtet, hatte er umgerechnet knapp 19.000 Euro für den Trip mit seiner Familie nach Park City ausgegeben. Dass er aufgrund der Monster-Schlangen so viel Zeit mit Warterei verliert, will der Ski-Fan nicht auf sich sitzen lassen und plant jetzt eine Beschwerde einzureichen, um zumindest einen Teil seines Geldes zurückzuerhalten. Damit dürfte er nicht alleine sein.

Eine Einigung in der US-Skiregion scheint laut „Bild“ zunächst in Sicht, denn die Angestellten beharren auf ihre Forderung. Die Verantwortlichen des Vail Resorts seien aber gewillt, mit ihren Mitarbeitern übereinzukommen, um der Tortur für Ski-Urlauber ein Ende zu setzen.