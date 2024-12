Winter-Urlaub in Österreich ist out – dieser Geheim-Tipp lockt jetzt die Ski-Touristen

Winterzeit ist für viele nochmal die letzte Gelegenheit des Jahres, Urlaub zu machen und in ein Ski-Gebiet nach Österreich oder die Schweiz zu reisen. Doch muss es immer so weit sein?

Nein, wie jetzt eine aktuelle Auswertung von Suchanfragen nach Ferienwohnungen in Skigebieten zeigt. Statt Österreich, Schweiz oder Italien solltest du in diesem Jahr mal besser diesen Geheim-Tipp für deinen Winter-Urlaub beachten.

Winter-Urlaub in Österreich out

Das Interesse an Winter-Urlauben ist laut einer aktuellen Auswertung von „Fewo-direkt“ im Vergleich zum Vorjahr in 2024 nochmal ordentlich gestiegen. Dabei erzielten auch in diesem Jahr wieder Südtirol in Italien mit 50 Prozent sowie der Kanton Wallis in der Schweiz mit 40 Prozent die meisten Suchanfragen. Österreich scheint bei Ski-Fans in diesem Jahr passé!

Denn erst auf dem achten Platz landet die Winterregion Vorarlberg in Österreich. Eine Region sorgt aber jetzt auch bei den Experten für Staunen, damit hatten auch sie nicht gerechnet.

Region in Deutschland immer beliebter

Und dabei soll es sich ausgerechnet um das Erzgebirge handeln. Denn die deutsche Winter-Urlaubsregion wird bei deutschen Urlaubern laut den aktuellen Daten immer beliebter und landet auf Platz drei der Winterreiseziele in Europa, mit dem größten Plus an Suchanfragen auf „Fewo-direkt“. So konnte das sächsische Mittelgebirge in diesem Jahr ebenfalls ein Suchanfragen-Plus von satten 40 Prozent verzeichnen und lässt damit selbst beliebte Klassiker unter den Skigebieten in Bayern deutlich hinter sich zurück.

Die Auswertung zeigt ebenfalls, dass vor allem Kurzurlaube bei Skitouristen immer beliebter werden. Das scheint eine Folge der hohen Preise zu sein, mit denen sich Winter-Urlauber in diesem Jahr konfrontiert sehen. Vor allem 4-Nächte-Trips seien demnach auf dem Vormarsch.