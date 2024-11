Winterurlauber wollen schnell in die Sonne fliehen – diese Geheimtipps sollten sie kennen

Die Nasen sind rot, die Temperaturen sinken und die Menschen bibbern – kein Wunder, dass viele wieder an eine Flucht in wärmere Regionen denken. Doch wo gibt es im Dezember noch ein bisschen Sommer?

Auf jeden Fall gar nicht so weit weg – mit weniger als fünf Flugstunden locken gleich zehn Destinationen zum Winter-Urlaub.

Urlaub: Top 10 unter fünf Stunden Flugzeit

Zwar ist der Flug nach Teneriffa knapp fünf Stunden lang, dafür bietet die spanische Insel im Dezember bis zu 21 Grad und sechs Sonnenstunden pro Tag. Auch Lanzarote ist ein echtes Highlight, sorgt mit angenehmen 20 Grad und sechs Sonnenstunden für einen warmen Urlaub.

Die Stadt Malta lockt nicht nur mit ihrer Architektur, sondern auch mit fünf Sonnenstunden und rund 15 Grad im Dezember. Mallorca hat dagegen rund 16 Grad und vier Sonnenstunden pro Tag zu bieten. Zadar in Kroatien hat derzeit sogar noch fünf Sonnenstunden und durchschnittlich 12 Grad.

Bastia in Frankreich kommt auch vier Sonnenstunden und rund 15 Grad und auch in Nizza sind es 14 Grad im Dezember. Weniger als zweieinhalb Flugstunden von Frankfurt entfernt können Reisende in Tunis in Italien mit fünf Sonnenstunden pro Tag und Temperaturen um die 18 Grad im Dezember das milde Klima genießen.

Spanien oder Ägypten: Wer ist auf Platz 1?

Wem das noch nicht reicht, für den ist vielleicht Alicante mit rund sechs Sonnenstunden und angenehmen Durchschnittstemperaturen von 18 Grad etwas.

Wenn es etwas weiter weg sein darf, empfiehlt sich Ägypten – genauer gesagt Hurghada, mit neun Sonnenstunden pro Tag und durchschnittlichen Temperaturen von 20 Grad im Dezember. Die perfekte Wahl für Sonnenanbeter, die in weniger als 4,5 Stunden der Kälte entfliehen wollen.

Also dann heißt es jetzt wohl nur noch Koffer packen und ab in den Urlaub!