NRW: Der älteste Campingplatz Deutschlands – warst du auch schon dort?

Noch vor wenigen Monaten wurde dort viel gelacht, gegrillt und gespielt. Logisch, denn gerade in den Sommermonaten herrscht auf den Campingplätzen in NRW Hochbetrieb. Doch dieser Platz ist etwas ganz Besonderes – jedenfalls sind oft alle 300 Stellplätze belegt.

Aber nicht nur große Wohnwagen stehen hier, auch kleine Zelte und VW-Busse sorgen für eine gemütliche Schlafstätte im Urlaub. Aber nicht das ist etwas Außergewöhnliches, sondern das Alter des Campingplatzes. Er ist der älteste Deutschlands – warst du schon mal da?

NRW: Älteste Campingplatz – er liegt in NRW

Vor über 90 Jahren wurde der Campingplatz in NRW gegründet. Zur gleichen Zeit wurde in New York das Empire State Building fertiggestellt und der Schauspieler Freddy Quinn und der Sänger Sam Cooke geboren. Man sieht – es ist eine geschichtsträchtige Zeit.

Die ganze Campinggeschichte begann am 5. Mai 1931 mit Jakob Berger, der bis heute eine große Rolle auf dem Platz spielt. Und groß ist der Nagel auf den Kopf, denn seine hölzerne Statue begrüßt die zahlreichen Campinggäste an der Rezeption.

Dabei begann der Campingplatz mit einer kleinen Wiesenfläche und einem Verpflegungsstand. Inzwischen hat er sich zu einem größeren Konzept entwickelt. So können die Camper jetzt in einem Biergarten und einem Restaurant auf dem Campingplatz speisen. Außerdem gibt es einen kleinen Laden mit Kleidungsstücken und Weingläsern.

Preis pro Nacht: Auch der Hund kostet

Klar, dass eine Übernachtung auf dem besonderen Campingplatz in NRW, welcher mittlerweile in vierter Generation geführt wird, auch etwas mehr kostet. So zahlen Erwachsene 10 Euro pro Übernachtung, Kinder von vier bis 14 Jahren 4,50 Euro. Und auch der Hund kostet: Für ihn werden zwei Euro verlangt.

Hier kannst du dir anschauen, wie der Campingplatz vor 90 Jahren ausgesehen hat:

Aber wo liegt der Zeltplatz? Nun, in Köln, genauer gesagt in Rodenkirchen. Also, wer jetzt Lust auf Camping bekommen hat, kann ja dem ältesten Platz mal einen Besuch abstatten.