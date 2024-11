Winterurlaub in Österreich & der Schweiz war gestern! Das ist jetzt das neue Trend-Reiseziel

Wer noch in diesem Winter in den Urlaub verreisen will, sollte diese Saison nicht wie üblich auf Skigebiete oder Länder wie Österreich oder die Schweiz setzen. Denn ein ganz anderes Land wird jetzt vielfach empfohlen.

Und das lässt dich nicht nur vollkommen neue Reise-Erfahrungen als in üblichen Winterdestinationen sammeln und in eine komplett neue Kultur eintauchen. Nein. Winterurlauber können hier auch ordentlich Geld sparen.

Geheimtipp für deinen Winterurlaub

Eine neue Studie hat nun die günstigste Reiseregionen enthüllt. Dabei soll ausgerechnet die türkische Hauptstadt Istanbul auf Platz 1 gelandet sein. Reiseexperten haben dabei die Flugpreise von jedem Londoner Flughafen aus in verschiedene Urlaubsziele in die Türkei überprüft. Und diesen Winter soll sich gerade ein Ausflug in die Stadt des Glücks lohnen.

Denn vor allem der Preis seit laut „Istanbul Tickets and Tours“ jetzt ein unschlagbares Argument. Gerade mal 55,27 Pfund (umgerechnet 66,17 Euro) werden im Zeitraum vom 1. November bis 27. Dezember für einen Flug von London nach Istanbul fällig. Dabei sollten Winterurlauber vor allem eines bedenken.

Besonders hier lohnt sich die Buchung

Denn gerade zum Black Friday am 29. November lässt sich auch bei den Flugpreisen in die Türkei ordentlich Geld sparen. Dann lassen sich umgerechnet ganze 3,92 Euro pro Flug sparen. Zum Stichtag sind aber auch Flüge in andere türkische Städte, darunter Adapazarı, Edirne, Gebze und Gölcük mit 62,26 Euro gleich günstig.

„Die Türkei hat viele fantastische Reiseziele, die Touristen diesen Winter besuchen können, ohne ihr Budget zu sprengen. Da die durchschnittlichen Flugkosten niedrig sind, können es sich Reisende leisten, kurz vor Weihnachten einen Urlaub zu buchen, um die Wintersonne zu genießen“, heißt es bei „Istanbul Tickets and Tours“. In Istanbul locken Winterurlauber neben dem größten und ältesten überdachten Markt der Welt und dem Großen Basar mit über 4.000 Geschäften im übrigen die lebendige kulinarische Szene und abwechslungsreiche Stadtviertel.