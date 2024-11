Deutsche Urlauber machen Yacht-Ausflug im Roten Meer – jetzt werden sie vermisst

Tragisches Bootsunglück im Roten Meer! Nahe der ägyptischen Küstenstadt Marsa Alam soll am frühen Montagmorgen (25. November) eine Yacht gesunken sein. An Bord sollen sich zum Zeitpunkt des Unglücks 45 Menschen befunden haben. Darunter Urlauber aus China, den USA, Ägypten, aber auch Deutschland.

Das Boot „Sea Story“ war seit Sonntag (24. November) im Roten Meer unterwegs, als die Crew nur einen Tag später einen Notruf absetzen musste, weil es plötzlich sank. In der Gegend unweit der ägyptischen Küste begann eine aufwendige Suchaktion. 28 Überlebende seien unweit von Marsa Alam bereits gerettet worden. Doch 1z Personen gelten weiterhin als vermisst – darunter auch vier Deutsche , wie das Auswärtige Amt mittlerweile bestätigte.

Ursache des Yacht-Unglücks unklar

Wie es zu dem Unglück im Roten Meer kommen konnte, blieb zunächst ungewiss. Überlebende gaben an, dass Boot von einer großen Welle getroffen wurde und dann sank. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet (dpa), kann das Wetter trotz mildem Klima in Ägypten im Winter auch oft schnell umschlagen und stürmisch werden.

+++ Kreuzfahrt: Nach der Abfahrt erhalten Aida-Passagiere die Nachricht – jetzt ist alles vorbei +++

Die rund 40 Meter lange Yacht war am Sonntag aus Port Ghalib gestartet und sollte am Freitag weiter nördlich in Hurghada ankommen. Die Motoryacht war gerade mal zwei Jahre alt, als es zur Tragödie kam. Sie wurde in der Vergangenheit regelmäßig für mehrtägige Exkursionen zum Tauchen im Roten Meer genutzt. So auch am Sonntag.

+++ Ryanair zieht Passagieren das Geld aus der Tasche – mit heftiger Konsequenz +++

Deutsche Urlauber seit Stunden vermisst

Nachdem die Yacht gesunken war, begann für die Rettungskräfte ein Wettlauf gegen die Zeit. Zwar konnte ein Großteil der Vermissten bereits wohlauf gefunden werden. Doch 17 Personen sind mit Stand von Montagabend (19.50 Uhr) weiterhin vermisst. Ob sie das Unglück überlebten, ist derzeit ungewiss.

Weitere News zum Thema Urlaub:

Neben Urlaubern aus Großbritannien und vier Ägyptern werden unter anderem auch ein deutsches Ehepaar aus Bayern und eine weitere deutsche Frau und ein deutscher Mann vermisst. „Leider müssen wir bestätigen, dass auch deutsche Staatsangehörige nach dem tragischen Bootsunglück im Roten Meer vermisst werden“, hieß es aus dem Auswärtigen Amt gegenüber „Bild“. „Unsere Botschaft in Kairo steht mit den ägyptischen Behörden in Kontakt und steht Familien, die ihre Angehörigen vermissen, zur konsularischen Betreuung zur Verfügung.“ (mit dpa)