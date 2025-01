Urlaub in Österreich: Teuer-Wahnsinn! Bei diesen Preisen vergeht Winterfans der Spaß

Ob in Supermärkten und Discountern, in Restaurants oder Cafés: Die Preisschraube dreht sich unaufhörlich weiter. Auch Urlauber sind davor nicht gefeit, wie sich jetzt mal wieder zeigt.

Denn im Urlaub in Österreich trifft Skifans jetzt ein übler Preis-Wahnsinn. Wer bereits dachte, für Anreise und Hotel tief in die Tasche gegriffen zu haben, erlebt Österreichs beliebten Urlaubs-Gebieten jetzt eine böse Überraschung.

Urlaub in Österreich: Heftige Aussichten am Skilift

Denn wer sich jetzt blauäugig auf den Weg nach Tirol macht, dem droht die Preis-Klatsche. In Sölden werden für einen Skipass in der aktuell laufenden Saison für Erwachsene satte 79 Euro fällig. Jugendliche zahlen hier allein schon 63,50 Euro pro Tag. Ähnlich heftig sieht es auch in St. Anton am Tiroler Arlberg aus. Österreich-Urlauber müssen hier für eine Tageskarte 78 Euro hinblättern. Auch am Wilden Kaiser in Tirol werden mittlerweile 18 Euro mehr fällig als noch in der Wintersaison 2020/2021.

Die österreichische „Kronenzeitung“ schreibt bereits von „Abzocke“ und fragt sich, ob die „Skipasspreise außer Kontrolle“ sind. Denn vergleicht man die Preise am Skilift mit dem Vorjahr, herrscht schnell bittere Gewissheit.

Preise in Österreich außer Kontrolle?

Im Gegensatz zum Vorjahr müssen Urlauber in Österreich jetzt fast 7 Prozent mehr zahlen, um einen Tag auf Skiern zu stehen. Warum unsere Nachbarn so sehr an der Preisschraube gedreht haben, ist laut „Kronenzeitung“ nicht bekannt. „Der Wintertourismus ist eine tragende Säule unserer Wirtschaft – und doch drohen hohe Preise, Gäste abzuschrecken.“

Zwar haben auch andere Skigebiete – auch hierzulande – ihre Preise seit Corona angezogen. Aber im Vergleich zu Österreich wirken die Preise in deutschen Winterurlaubs-Gebieten noch recht human. So zahlen Skifans etwa am Feldberg (Baden-Württemberg) Preise ab 41 Euro, in Winterberg (NRW) werden 49 Euro fällig und an der Zugspitze (Oberbayern) 66 Euro. Deutsche müssen also für den Winter-Urlaub nicht unbedingt nach Österreich fahren.