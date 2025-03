Europa-Park verspricht große Neuheiten zum 50. Jubiläum – DAS erwartet Besucher

Der Europa-Park in Rust feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Bereits ein halbes Jahrhundert beglückt der beliebte Freizeitpark also nun schon seine Besucher mit viel Spaß und Action. Im Laufe der Jahre kamen auch immer mehr Attraktionen dazu.

Und auch 2025 – also zum großen Jubiläum – lässt sich der Park in Baden-Württemberg nicht lumpen. Denn in diesem Jahr gibt der Europa-Park noch mal richtig Vollgas mit seinen Specials und Events. Was euch genau erwartet, erfahrt ihr hier! Kleiner Spoiler vorweg: Es ist wirklich eine Menge…

Europa-Park glänzt mit vielen Specials

Der Europa-Park zelebriert sein großes Jubiläum unter dem Motto „Feiern unter Sternen“. Das bedeutet so viel wie: Es wird noch bunter, noch wilder und noch länger die volle Dröhnung des Freizeitparks geben. So gibt es in diesem Jahr gleich zwei 24-Uhr-Öffnungen, bei denen sich die Besucher auf ganz viel Action, Adrenalin und Spaß bis Mitternacht freuen dürfen. Das Ganze findet einmal am 12. Juli, dem Geburtstag des Freizeitparks und am 23. August, dem 10. Geburtstag des Europa-Park JUNIOR CLUB statt.

Des Weiteren werden verschiedene Feste in den Themenbereichen gefeiert. Außerdem bekommen die Paraden einen neuen Glanz verliehen. Farbenfrohe Kostüme und kunstvoll gestaltete Wagen sollen den europäischen Spirit in den Park bringen. „Begleitet von Tänzern und Akrobaten zeigt die Parade die Vielfalt und den Zauber Europas in voller Pracht“, heißt es vielversprechend auf der Seite des Parks.

„Fünf Jahrzehnten Parkgeschichte entdecken“

Außerdem wird es eine besondere Ausstellung geben. „In der Silver Star-Halle lassen sich in der Ausstellung zu 50 Jahren Europa-Park interaktiv spannende Einblicke in die Historie und Meilensteine aus fünf Jahrzehnten Parkgeschichte entdecken“, erklärt der Europa-Park auf seiner Webseite weiter. Zudem wird es einen ersten Vorgeschmack auf die nigelnagelneue Themenwelt Monaco geben, die erst 2026 ihre Eröffnung feiern wird.

Mit dem „Art Contest“ können Fans ihren Besuch kreativ festhalten. Die besten eingereichten Stücke werden dann beim „ART BOULEVARD 2025“ im „blue fire Dome“ ausgestellt. Ein weiteres Highlight: das „Nordische Lichterfest“ in Rulantica! Vom 13. Januar bis 21. März 2025 erleben die Besucher die Wasserwelt einmal ganz anders. „Das Nordische Lichterfest stimmt mit zauberhaften Illuminationen und traumhaften Show- und Entertainmentangeboten auf eine schillernde Jubiläumssaison im Europa-Park Erlebnis-Resort ein“, erklärt der Park abschließend auf seiner Internetseite.