Europa-Park: Kurz vor der Saisoneröffnung erreicht Kunden die bittere Nachricht

Freizeitpark-Fans und Achterbahn-Liebhaber kommen bald voll auf ihre Kosten, denn der Europa-Park in Rust öffnet demnächst wieder seine Pforten. In diesem Jahr steht vor allem ein besonderes Jubiläum an: Deutschlands größter Freizeitpark feiert seinen 50. Geburtstag. Doch offenbar müssen Parkbesucher auf eine Attraktion verzichten.

Mit rund 100 Fahrgeschäften und Attraktionen zieht der Freizeitpark jährlich mehrere Millionen Besucher an. Neben großen Achterbahnen wie der Silver Star, der Wildwasserbahn Atlantica SuperSplash oder den vielen verschiedenen Themenbereichen hat der Europa-Park so einiges zu bieten. Zur Saison-Eröffnung 2025 wird jedoch ein Fahrgeschäft nicht rechtzeitig fertig.

Europa-Park-Attraktion auf Eis gelegt?

Bereits im Jahr 2021 wurden die Pläne für eine neue Hochbahn vorgestellt. Diese soll die Besucher auf Schienen zwischen der Wasserwelt Rulantica, den Hotels und dem Europa-Park bringen soll. Die Bahn selbst wurde damals auch als Attraktion angepriesen, da sie in einer Höhe von etwa fünf Metern die Gäste von A nach B befördern soll. Seit der Bekanntgabe der Pläne hat sich aber nichts mehr getan. Demnach wird die Bahn im Jubiläumsjahr nicht zur Verfügung stehen.

Ende 2024 deutete sich schon an, dass die Pläne zum Bau einer neuen Hochbahn noch nicht konkreter geworden sind. Wie der „Schwarzwälder Bote“ von Parkjustiziar Michael Thomas in Erfahrung brachte, wolle man vor dem Baubeginn noch Daten sammeln. Diese sollen genaueren Aufschluss darüber geben, welche Haltestellen im Europa-Park für Gäste besonders attraktiv sind.

Viele Highlights im Europa-Park

Die Hochbahn ist jedoch nicht das einzige Projekt, dass vor Saisonstart nicht fertig wird. Im Tipidorf wird noch ein neues Parkhaus erbaut. Ursprünglich war geplant, dass das Gebäude mit 580 neuen Stellplätzen bis zur Eröffnung im März fertig werden soll. Doch daraus wird nichts. Aktuell sei damit zu rechnen, dass das Parkhaus ab Mai 2025 nutzbar ist. Neben einigen Verzögerungen im Bau dürfen sich Besucher des Europa-Parks jedoch im Jubiläumsjahr über viele Highlights freuen.

Während am 15. März das Pre-Opening stattfindet und Gäste schon vorab in den Genuss vom Adrenalin-Rausch kommen können, dürfen Besucher dann ab dem 22. März offiziell den Park stürmen. Auf der offiziellen Webseite des Parks wirbt der Freizeitpark mit vielen besonderen Events. Auch Sonderaktionen und Specials, die im Laufe des Jahres geplant sind, kündigt der Europa-Park an.