Europa-Park: Limitiertes Event sorgt für Fan-Jubel – wer dabei sein will, sollte sich beeilen

Jedes Jahr strömen die Besucher in den Europa-Park in Rust, um den einen oder anderen Nervenkitzel zu erleben. Doch nicht nur die Achterbahnen, auch die zahlreichen Events sorgen in dem Freizeitpark für Begeisterung.

Und genau so ein Event wartet bald auf die Achterbahnfans. Aber aufgepasst. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen: Die Tickets könnten schon bald ausverkauft sein.

Europa-Park: Übersicht und Preise – HIER sollten sich Fans beeilen

Denn bereits am „18. und 25. Januar öffnet das jahrhundertealte Schloss seine Pforten“ – doch was genau ist damit gemeint? Jetzt wird es im Europa-Park im wahrsten Sinne des Wortes ritterlich. Denn die 1442 erbaute Burg Balthasar lädt zu einem stilechten Festmahl in vier Gängen ein.

So kann man als hungriger Gast gleich mehrere Gänge auf einmal genießen, die obendrein von Knechten und Mägden in mittelalterlicher Tracht serviert werden. Umrahmt wird das Ganze von Spielleuten und Gauklern. Beginn ist um 19.00 Uhr, die Tore schließen gegen 22.30 Uhr.

Zum 4-Gänge-Menü gehört auch eine Getränkepauschale mit Weiß- und Rotwein sowie Bier und einigen alkoholfreien Getränken. Kinder von 4-11 Jahren zahlen 44,50 Euro für den Spaß – alle älteren Jugendlichen und Erwachsenen zahlen 89 Euro.

Europa-Park: Mittelalterliches Event löst Fan-Jubel aus

Offenbar können es die Fans kaum erwarten, den Schlossherrn und sein Gefolge zu treffen, denn unter dem Facebook-Post des offiziellen Intsagram-Accounts des Europa-Parks tummeln sich zahlreiche begeisterte Kommentare. So schreibt ein User: „Tolles Event!“ Und auch ein anderer Fan erinnert sich: „Wir waren im Herbst zu Gast mit der kompletten Family. Es waren alle begeistert, von jung bis alt. Wir hatten einen Abend der uns noch sehr lange in Erinnerung bleiben wird.“

Wer also schon immer einmal an der Tafel von Sir Lancelot sitzen und eine Zeitreise ins Mittelalter unternehmen wollte, ist bei der Veranstaltung im Europa-Park genau richtig. Gehabt Euch wohl und viel Spaß!