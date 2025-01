Europa-Park: Schlägerei vor Freizeitpark – Mitarbeiter zögern keine Sekunde

Auch in der eisigen Jahreszeit hat Deutschlands größter Freizeitpark in Rust täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Im Europa-Park erwartet die Besucher jede Menge Adrenalin, Spaß und Unterhaltung. Doch nun war Schluss mit lustig.

Kurz nach Ende der offiziellen Öffnungszeit kam es am Montagabend (6. Januar) zu einem heftigen Vorfall vor dem Europa-Park. Eine Streitgespräch eskalierte in einer Schlägerei – Mitarbeiter des Freizeitparks zögerten nicht und griffen ein.

Europa-Park: Streit eskaliert – plötzlich rastet ein Mann aus

Wie die Polizei berichtet, kam es am Montagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung auf offener Straße in der Nähe des Europa-Park in Rust. Anlass für den Streit zwischen zwei Männern soll eine unnötige Aktion gewesen sein. Während ein Mann kurz nach 19 Uhr auf der K5349 auf Höhe Wiehlerweg mit seinem Wagen vorbeifuhr, trat ein ihm Fremder gegen das Fahrzeug.

Nach dieser Provokation stoppte der Fahrer das Auto, stieg aus und stellte den 24-jährigen Mann sofort zur Rede. Dieser habe sich aber alles andere als gesprächsbereit gezeigt, sondern sei direkt aggressiv geworden und habe zugeschlagen – und zwar mit der Faust ins Gesicht. Es kam zur Rangelei und dem vermeintlichen Opfer gelang es, den Angreifer von der Fahrbahn hinter die Leitplanke zu drängen.

In der Nähe stehende Zeugen und Mitarbeiter des Freizeitparks wurden auf den Zwischenfall aufmerksam und griffen mutig ein. Zusammen konnten sie den vermutlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehenden 24-Jährigen festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten fixierten den Angreifer und haben die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls aufgenommen. Gegen den Mann läuft eine Anzeige wegen Körperverletzung.