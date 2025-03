Europa-Park: Fans sind nach Park-Ankündigung besorgt – „Sche***“

Der Europa-Park in Rust feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag, denn der beliebte Freizeitpark in Süddeutschland blickt auf 50 Jahre Park-Geschichte zurück. Für diesen besonderen Anlass hat sich der Europa-Park auch einige Highlights überlegt.

Mit viel Action, Mitmachaktionen und Highlights wird der Themenpark in Baden-Württemberg 2025 sein Jubiläum zelebrieren. Bereits im Vorfeld ist die Freude bei den Fans groß. Kein Wunder, dass das Pre-Opening in diesem Jahr auf großen Anklang stieß. Aus diesem Grund machen sich einige Europa-Park-Besucher nun um den offiziellen Saisonstart Sorgen.

Europa-Park-Besuch in Gefahr?

Während am 15. März das Pre-Opening stattfand, öffnet der Park eine Woche später ganz offiziell seine Tore. Doch einige Besucher bangen jetzt schon um ihren Eintritt. Grund: Tickets für das Pre-Opening waren online ziemlich schnell ausgebucht. „Schei***, wird voll!“ oder „Wird kuschelig“ lauteten einige Kommentare im Netz. Sieht das nun am 22. März genauso aus? Immerhin wirbt der Park damit, dass man sich jetzt schon Tickets sichern soll.

+++Europa-Park: Kurz vor Saisoneröffnung erreicht Kunden die bittere Nachricht+++

DER WESTEN hat da mal direkt beim Europa-Park nachgefragt. Müssen Besucher um ihren Eintritt wirklich bangen? „Generell passen wir die Besucherkapazität in Abhängigkeit verschiedenster Faktoren täglich an. Für den offiziellen Saisonstart der Jubiläumssaison am Samstag sind derzeit noch ausreichend Tickets verfügbar“, erklärte eine Sprecherin des Freizeitparks.

Tickets am besten vorab online kaufen

Dennoch empfehlen sie grundsätzlich, Tickets vorab online zu buchen. „So sichern sich Besucher nicht nur den besten Preis, sondern auch garantierten Eintritt für den gewünschten Besuchstag. Spontane Gäste haben die Möglichkeit, an der Tageskasse Tickets zu erwerben – hier fällt jedoch ein Aufpreis von 10 Euro auf den Online-Ticketpreis an“, heißt es in dem Statement gegenüber DER WESTEN weiter.

Mehr Themen:

Fans müssen sich also nicht darum sorgen, keinen Einlass gewährt zu bekommen. Denn mit großer Vorfreude werden viele sicher dem Jubiläum entgegenfiebern. Und auch der Europa-Park selbst scheint sich sehr auf das Jubiläum zu freuen. Mit einer spannenden Ausstellung blickt er nämlich auf seine Park-Geschichte zurück. „In der Silver Star-Halle lassen sich in der Ausstellung zu 50 Jahren Europa-Park interaktiv spannende Einblicke in die Historie und Meilensteine aus fünf Jahrzehnten Parkgeschichte entdecken“, erklärt der Europa-Park auf seiner Webseite.