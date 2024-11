Europa-Park: Besucher fallen bei neuen Ticketpreisen aus allen Wolken – „Eine Frechheit!“

Noch läuft die Wintersaison im Europa-Park Rust bis zum 12. Januar. Während der „Winterzauber“-Aktion verwandelt sich der Freizeitpark in ein Winterwunderland mit Schlittschuhbahn, Weihnachtsmarkt und thematisch passenden Shows. Danach geht es in die Winterpause, bis der Park am 22. März erneut eröffnet.

+++ Europa-Park: Aus nach über 20 Jahren! Besucher müssen sich verabschieden +++

Doch wer jetzt schon Tickets für die Saison 2025 im Europa-Park Rust buchen möchte, stolpert über neue Preise. Tatsache: Die Tickets werden teuer, sogar um einige Euro.

Europa-Park: Ticketpreise steigen 2025

Roland Mack, der Leiter des Parks, hatte es bereits angekündigt, dass die Eintrittspreise im neuen Jahr steigen werden (wir berichteten darüber). Nun sehen es die Besucher mit ihren eigenen Augen, wenn sie im Online-Shop den Kalender betrachten.

Während der Hauptsaison belaufen sich die Ticketpreise nun auf 73 Euro, das sind 3,50 Euro mehr als bisher. Und auch in der Nebensaison kommen noch mal 3 Euro drauf, somit kostet der Eintritt dann 64,50 Euro. Diese Preise empfinden viele Besucher nicht mehr als gerechtfertigt.

Europa-Park-Besucher finden Preise „grenzwertig“

In den verschiedenen Facebook-Gruppen rund um den Europa-Park und anderen Freizeitparks lassen sich die Besucher über die gestiegenen Preise aus. Viele finden sie mittlerweile „heftig“, „happig“ und „gesalzen“. Oft werden Argumente genannt, wie zu kurze Öffnungszeiten, lange Wartezeiten vor den Attraktionen und auch die Unmöglichkeit, den Park noch mit der gesamten Familie zu besuchen – aus Kostengründen.

Hier einige Kommentare:

„Der Park ist nur noch für gut Verdienende gedacht. Für normal Verdienende mit 2-3 Kinder so einfach nicht mehr stemmbar.“

„Inzwischen finde ich die Preise grenzwertig. Ja die Kosten sind gestiegen, ebenso aber die Wartezeiten an den Fahrgeschäften. Deshalb steht es so langsam in keinem Verhältnis mehr.“

„Die Preise sind eine Frechheit, vor allem wenn man dann bedenkt, dass man bei attraktiven Fahrgeschäften lange in den Warteschlangen steht.“

„Für den Preis finde ich die Öffnungszeiten deutlich zu kurz.“

Europa-Park: Besucher haben auch Verständnis

Doch gibt es auch Besucher, die Verständnis für die gestiegenen Preise aufbringen können. „Klar sind 73 Euro teuer“, bringt es eine Nutzerin auf den Punkt. „Aber auch bei denen ist der Strom teurer geworden. Dann noch der Mindestlohn, der 2025 steigt.“ Und auf einer Kirmes würde man mit allen Attraktionen mittlerweile auch schon auf 60 Euro kommen. „Ja es ist viel Geld“, versteht auch ein anderer Nutzer. Doch im Vergleich zu anderen Parks in Deutschland empfinde er diesen als „durchaus gerechtfertigt.“

„Eine Preiserhöhung ist aus meiner Sicht keine Überraschung und ebenso kein Grund, jetzt nicht mehr hinzugehen“, will ein anderer Nutzer die Gemüter beruhigen. Schließlich böte der Park immer wieder Neuerungen an – gerade erst zum 50. Jubiläum (wie wir berichteten). Das plus zusätzliche Mitarbeiter sei schon Grund genug für eine Erhöhung der Preise.