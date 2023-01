Euro: Neue Münze kommt – vor allem SIE werden sich freuen

Sammler aufgepasst! Eine neue Euro-Münze steht in den Startlöchern – mit einem komplett neuem Motiv. Besonders spannend wird es für alle Nordlichter. Denn die neue Münze wird ein echtes Wahrzeichen von Hamburg abbilden.

Und nicht nur das, auch die Herstellung des neuen Euro fand in der Hansestadt statt. Doch aufgepasst! Denn die Stückzahl der Münze ist strengt begrenzt. Hier kann es sich also bald um ein richtiges Sammlerstück handeln.

Euro: „Elphi“ ziert neue Münze

Seit Dienstag, 17. Januar, ist der neue Euro offiziell in die Ausgabe gekommen. Wer also Glück hatte, konnte eine der besonderen Münzen vielleicht schon ergattern. Bei einem Blick in dein Portmonee wird sie dir bestimmt sofort aufgefallen sein. Das markante neue Motiv der Münze kann man nur schwer ignorieren.

Denn auf dem neuen 2-Euro-Stück ist die Elbphilarmonie oder kurz „Elphi“ abgebildet. Der Skandal-Bau mit einer Bauzeitverzögerung und Kostenexplosion, die in Deutschland nur vom neuen Berliner Flughafen (BER) getoppt wurden, ist mittlerweile eines der Wahrzeichen Hamburgs.

Neue Münze für einen ganz bestimmten Anlass

Die neue Euro-Münze gibt es, weil Hamburg seit Einführung des Euro zum 01. Januar 2002 zum zweiten Mal die Bundesratspräsidentschaft innehat. Dieses besondere Ereignis ließ sich die Hamburger Münze, wie bereits zur ersten Bundesratspräsidentschaft im Jahr 2008, nicht nehmen, um eine spezielle 2-Euro-Münze zu prägen.

Damals diente noch die Michaeliskirche, kurz „Michel“, als Motiv. Logisch, dass es also ein weiteres Wahrzeichen der Hansestadt werden musste und das ist die „Elphi“ mit ihrer einzigartigen Architektur auf jeden Fall.

Laut „Bild“ stammt der Motiv-Entwurf für die Münze vom Künstler Michael Otto aus Rodenbach. Insgesamt 6 Millionen mal kann bald sein Bild von der „Elphi“ mit Stadtpanorama bestaunt werden, so viele Münzen sollen zu Ehren der Bundesratspräsidentschaft geprägt werden.