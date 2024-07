2-Euro-Münze mit irrem Wert – DIESES Detail könnte dir 2.000 Euro bringen

Kleingeld im Portemonnaie ist bei den meisten Menschen eher unbeliebt. Zu viel Kleingeld nimmt unnötig Platz weg. So kommt es nicht selten vor, dass man beim Bäcker den kleinen Betrag lieber mit vielen Münzen bezahlt. In anderen Fällen wird das Kleingeld zu Hause in einem Behälter gesammelt und bei Gelegenheit zur Bank gebracht. Doch viel zu selten wirft man dabei einen genauen Blick auf die Münzen. Schließlich gibt es immer wieder 2-Euro-Münzen, die ein besonderes Detail aufweisen.

Dass Euro-Münzen mit Fehlprägungen oder Sondereditionen manchmal das Hundertfache ihres Wertes wert sein können, ist mittlerweile vielen bekannt. Dennoch kommt es immer wieder vor, dass wertvolle Münzen nicht erkannt werden. Dabei gibt es eine 2-Euro-Münze, die mehrere tausend Euro wert ist.

2-Euro-Münze: Hast du DIESES Exemplar?

Das wäre doch was: Eine 2-Euro-Münze besitzen, die in Wirklichkeit 2.000 Euro wert ist. Wenn du dieses Exemplar besitzt, könnte das bald der Fall sein. Wenn auf einer bestimmten 2-Euro-Münze ein Motiv aus Berlin-Charlottenburg zu sehen ist, steigen die Chancen, bis zu 2.000 Euro dafür zu bekommen. Vor fünf Jahren kam eine Sonderausgabe auf den Markt. Solche Sonderanfertigungen gibt es in Deutschland seit 2006. So wurde jedes Jahr eines unserer 16 Bundesländer mit einer besonders schönen 2-Euro-Münze geehrt. 2018 war Berlin an der Reihe, wie „Karlsruhe Insider“ berichtet.

Auf einer Münze ist das Schloss Charlottenburg abgebildet – ein Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt. Bei Sammlern ist diese Münze deshalb besonders beliebt. Noch beliebter ist die Münze, wenn sie einen besonderen Makel hat: eine Fehlprägung. Glaubt man den Angeboten auf ebay, ist die 2-Euro-Münze mit dem Schloss häufiger von Fehlprägungen betroffen als ihre Geschwister.

Bei Prägefehlern kann zum Beispiel das Format der Münzen falsch oder verrutscht sein. Welche zehn Euro-Münzen zu den wertvollsten gehören, erfährst du in diesem Artikel.