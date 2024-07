20-Cent-Münze wird für 200 Euro gehandelt – besitzt du sie auch?

Diese 20-Cent-Münze erscheint erst einmal wie nichts Besonderes, jedoch wird sie auf Ebay für stolze 200 Euro angeboten. Für Sammler ist sie extrem wertvoll, obwohl jeder die Münze, ohne es zu wissen, in seinem Geldbeutel haben kann.

+++ 2-Euro-Münze mit irrem Wert – DIESES Detail könnte dir 2.000 Euro bringen +++

Die 20-Cent-Münze stammt aus Italien und wurde im Jahr 2002 hergestellt. Auf ihrer Bildseite ist eine Skulptur abgebildet. Es handelt sich um die Skulptur „Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum“ von dem italienischen Künstler Umberto Boccioni.

20-Cent-Münze: Fehlprägung lässt Wert steigen

Jedoch ist die Münze nicht so wertvoll, wegen ihres schönen Motivs. Bei dieser 20-Cent-Münze liegt nämlich eine Fehlprägung vor, weswegen sie für Sammler besonders wertvoll ist und man diese für eine so hohe Summe handelt.

Die „Münzhandelsgesellschaft MDM“ erklärt, dass Fehlprägungen Münzen sind, „die durch Fehler bei der Herstellung Mängel in Bezug auf das Material oder das Münzbild aufweisen“. Da man in der Regel bei der Herstellung von Münzen besonders verstärkt auf die Qualität der Prägungen achtet, sind davon sehr wenige im Umlauf. Deshalb ist ihr Sammlerwert immens.

+++ Euro-Münze plötzlich das Tausendfache wert – hast du sie? +++

Bei der 20-Cent-Münze liegen gleich mehrere Fehler in der Prägung vor, was den Preis von 200 Euro erklärt. So sind zum Beispiel bei den Sternen auf der Bildseite mehrere Produktionsfehler zu sehen. Auch an der Statue sind Produktionsfehler zu erkennen. Insgesamt ist der Rand der 20-Cent-Münze nicht ganz rund und sowohl auf der Bildseite als auch der Zahlseite ist die Fehlprägung klar zu erkennen.

Experten warnen vor Fälschungen

Es ist also kein Wunder, dass die 20-Cent-Münze so selten ist. Jedoch warnen Experten vor angeboten auf Seiten wie Ebay. Oft sind auf diesen Seiten Fälschungen im Umlauf und teilweise verkauft man die Fehlprägungen für mehr, als sie tatsächlich wert sind. Bevor man eine Münze online erwirbt, sollte man sich also genau informieren, ob diese das Geld wirklich wert ist.

Die Fehlprägung bei der 20-Cent-Münze aus Italien führt dazu, dass diese so sehr im Wert steigt und für stolze 200 Euro gehandelt wird. Man sollte vielleicht gelegentlich in seinen Geldbeuteln schauen. Vielleicht ist man selbst der Besitzer einer Fehlprägung, ohne es zu merken.